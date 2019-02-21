سيميوني يفسر احتفاله الجدلي ويعترف: ليست إشارة جيدة ولم أوجهها ليوفنتوس

فسر دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد احتفاله الجدلي بهدف فريقه الأول في شباك ضيفه يوفنتوس يوم الأربعاء في لقاء حسمه الإسبان بنتيجة 2-صفر في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال الأرجنتيني في تصريحات صحفية بعد فوز مثير على بطل إيطاليا:"إنها تعني أن لدينا balls، الكثير من balls. لأبدأ بدييجو كوستا وكوكي بعدما غابا لشهر يحتاج هذا القرار لـballs".

وفي تصريح آخر لقناة سكاي سبورت إيطاليا قال لاعب إنتر ميلان السابق:"فعلتها كلاعب في لقاء لاتسيو وبولونيا وقمت بها مجددا لأظهر للجمهور أن لدينا balls".

وواصل "لم أوجهها للفريق الآخر، بل التفت لجمهورنا. ليست إشارة جيدة، أعترف، لكن شعرت أن علي القيام بها. كانت مباراة صعبة، قاتلنا بقوة وكوستا عمل بكد رغم عدم جاهزيته بنسبة 100%. كان علي التعبير عما أشعر به".

واستمر وصيف البطولة القارية في 2014 و2016 "أستطيع الاعتذار فقط إذا أهنت أحدا، لكني فعلتها من قلبي".

ورغم أن الإشارة قد يفسرها البعض على أنها اعتراض من "تشولو" على التحكيم الذي ألغى هدفا لفريق روخيبلانكوس بعد الاستعانة بالفيديو، إلا أن لاعب منتخب التانجو السابق يحبذ استخدام التكنولوجيا في كرة القدم.

وأضاف سيميوني "لازلنا نؤمن أن حكم الفيديو المساعد يستطيع جعل كرة القدم أكثر عدلا للجميع".

وشدد على أن المهمة لم تكتمل بعد بالقول:"المواجهة لم تنته، لاتزال هناك مباراة لنلعبها. بالتأكيد سنعاني أمام منافس عظيم يضم لاعبين عظماء".

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