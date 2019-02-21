أحمد علي: كوبر ظلم المهاجم المصري.. وتأثرت بوجود عمرو زكي ومتعب

الخميس، 21 فبراير 2019 - 08:28

كتب : FilGoal

أحمد علي

انتقد أحمد علي مهاجم المقاولون العرب هيكتور كوبر مدرب مصر السابق متهما إياه بأنه السبب في التقليل من قدرات وإمكانات المهاجم المصري.

أحمد علي كامل

النادي : المقاولون العرب

الدوري المصري

وقال علي عبر برنامج ملعب أون:"كوبر كان لا يريد متابعة أحد أو منح الفرصة لأحد، مما دفع الكثيرون للقول بأنه لا يوجد رأس حربة في مصر. لا، هناك أكثر من مهاجم مصري متألق في الدوري، ولكن كوبر لم يكن يرى سوى لاعب أو اثنين، ولم يرغب سوى في العمل مع مجموعة معينة".

وتابع "الجهاز الفني الحالي بقيادة خافيير أجيري منح الفرصة للاعبين من أندية أخرى مثل الداخلية ووادي دجلة والمقاولون، لقد انضممت للمعسكر الماضي وكان حظي سيئا وتعرضت للإصابة في أول يوم".

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وأشار "من الطبيعي أن أجتهد لأنضم مجددا لصفوف المنتخب، وجاهز للعب تحت ضغط، لقد مثلت أندية تملك قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي مثل الهلال السعودي والزمالك والإسماعيلي، كما لعبت في منتخب مصر تحت قيادة حسن شحاتة. كان حظي سيئا في تلك الفترة لتواجد عمرو زكي وعماد متعب ولاعبين كبار، حيث كنت أنضم ولا أشارك بانتظام".

واصطحب كوبر مهاجما وحيدا هو مروان محسن في قائمة مصر التي شاركت في كأس العالم الأخيرة بروسيا وكانت استراتيجية المدرب الأرجنتيني تعتمد على التنظيم الدفاعي الجيد.

وواصل علي تألقه في الدوري المصري وسجل هدفين قاد بهما ناديه للفوز على مضيفه سموحة بنتيجة 2-1 يوم الأربعاء وارتقى لصدارة هدافي البطولة متساويا مع محمود علاء مدافع الزمالك برصيد 12 هدفا.

وشارك علي (32 عاما) في 7 مباريات مع الفراعنة كلها تحت قيادة "المعلم" شحاتة وسجل 4 أهداف. وتعود آخر مباراة ارتدى فيها علي قميص منتخب مصر إلى عام 2011.

أحمد علي

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