مواعيد مباريات الخميس 21 فبراير 2019 والقنوات الناقلة – لقاء محلي.. والدوري الأوروبي

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس والموافق 21 فبراير 2019 كاملة، والقنوات الناقلة.

للتعرف على مواعيد المباريات كاملة من هنا

يبدأ اليوم بمباراة بتروجت مع الإنتاج الحربي الساعة الثالثة مساء في الدوري المصري. تذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

وتقام مباريات الدوري الأوروبي على دفعتين. الدفعة الأولى الساعة الثامنة إلا خمس دقائق، وستكون أهم المباريات بين فياريال وسبورتنج لشبونة، وفالنسيا مع سيلتيك، ونابولي مع زيوريخ السويسري، بالإضافة للقاء أرسنال مع باتي بوريسوف. ويذاع اللقاء الأخير على قناة بي إن سبورتس 1.

وفي العاشرة تقام مجموعة المباريات الأخرى، وأهمها بين تشيلسي ومالمو، وبنفيكا مع جالاتا سراي، وإنتر ميلان مع رابيد فيينا، بالإضافة لمباراة أوليمبياكوس الذي يضم أحمد حسن "كوكا" مع دينامو كييف. وتذاع تلك المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 7.

للتعرف على مواعيد المباريات كاملة من هنا

اقرأ أيضا:

بالفيديو - إشبيلية يكرر انتصاره على لاتسيو ويحجز أولى بطاقات ثمن نهائي الدوري الأوروبي

مصدر من الزمالك لـ في الجول: هدف تعادل الطلائع جعل محمود عبد العزيز لا يشارك

أمير مرتضى وأحمد جلال يجتمعان بجروس عقب التعادل مع طلائع الجيش

أهداف الربع الأخير في الزمالك.. أزمة كبرى وتسببت في الإقصاء من بطولة

ثاني أهدافه مع الأهلي.. محمد هاني يسجل الأول في الداخلية