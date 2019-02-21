سمير: رديت بهدفين على بعض مسؤولي الزمالك

يرى أحمد سمير لاعب طلائع الجيش تألقه أمام الزمالك وتسجيله لهدفين في لقاء الناديين الذي انتهى بنتيجة 2-2 في الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء بمثابة الرد على بعض مسؤولي الأخير الذين رأوه غير مناسب لارتداء القميص الأبيض.

وصرح سمير عبر برنامج اللعيب "يسعدني إحراز هدفين في مرمى الزمالك، فهو أمر جيد، ولكن لا أعتبره بطولة، أتمنى أن يكون مجرد بداية ولن أعتبره نهاية طموحاتي وإلا سأفشل".

وأضاف "لقد تعرضت للظلم في نادي الزمالك ورحلت بطريقة غير لائقة رغم مساهمتي في الموسم الذي توج فيه الفريق بالدوري وكأس مصر، أعتبر الهدفين بمثابة رد على بعض مسؤولي نادي الزمالك".

وأشار "لعبت في مركز الظهير الأيسر بالزمالك على مدار موسم كامل، ولم ألعب في مكاني الأساسي ونفذت ما طلب مني، وأرقامي كانت جيدة في نهاية الموسم، ولعبت مباريات مؤثرة".

واستدرك اللاعب الشاب "قد لا يحالفني التوفيق في أول موسم وسط أجواء جديدة، كنت أتعرض لضغوط شديدة ببلوغي 19 أو 20 عاما".

وأتم تصريحاته "لن ارتكب خطأ السنوات الماضية، لقد قصرت في حق نفسي كثيرا ولم أجتهد أو أتعب، والآن لقد نضج عقلي لحد ما".

ورحل سمير (24 عاما) عن الداخلية في 2014 لينضم إلى الزمالك وبعد موسم أعاره الأخير إلى الإسماعيلي ثم المصري قبل أن ينتقل اللاعب بصفة نهائية إلى وادي دجلة في 2017.