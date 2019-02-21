طولان غاضبا: فليصمت من لا يفهم.. ألا ترون قوة الهلال؟

هاجم حلمي طولان مدرب الاتحاد منتقديه بعد الخسارة القاسية أمام الهلال السعودي يوم السبت بنتيجة 3-صفر في ذهاب الدور ربع النهائي بكأس زايد للأندية الأبطال.

وصرح طولان عبر قناة أون سبورت "أنا واقعي، لا أحب المزايدات، لا أجيد تزيين الكلام وتحسينه وتعديله، الهلال فريق يمكنه الفوز ببطولة آسيا وإفريقيا وكذلك الدوري المصري".

وأضاف "من لا يفهم شيئا لا يتكلم، أما من ينتقد بشكل منطقي سأفهمه وأسمعه. لا أريد التحامل على الفريق، اللاعبون بذلوا أقصى جهد. لدي أمل في المباراة الثانية وأثق أن اللاعبين سيبذلوا أقصى ما في وسعهم لتحقيق نتيجة إيجابية، أثق بهم كثيرا".

وأتم حلمي طولان "لا تنسوا أن الفريق يضم 11 لاعبا جديدا، ننظر للأمام، البطولات مهمة، وكنت أتمنى أن نصل إلى أبعد مدى، لكن نريد أن نكون منطقيين".

وباتت مهمة زعيم الثغر صعبة أمام بطل السعودية حين يستضيف لقاء الإياب يوم الإثنين.

ويحتاج الاتحاد إلى فوز كبير ليتخطى فريق الزعيم. وكان سيد البلد أطاح بالترجي التونسي والزمالك من البطولة.