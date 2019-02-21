بيراميدز: نرحب بالمواعيد الجديدة ونرفض المساس بها إرضاء لأطراف أخرى

الخميس، 21 فبراير 2019 - 10:20

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز في بيان نشره عبر حسابه في تويتر ترحيبه بالمواعيد الجديدة لمباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر والتي أعلن عنها الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد.

وقال البيان:"في ضوء التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على جداول مسابقتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر والذي أبدى نادي بيراميدز ترحيبه بها لما تكفله من تكافؤ للفرص، يؤكد نادي بيراميدز على احترامه للاتحاد المصري لكرة القدم بكافة لجانه ويعلن رفضه القاطع إجراء أي تعديلات جديد إرضاء لأي أطراف أخرى، مؤكدا على سعيه الدائم لكل ما يحقق العدالة، لكل الأندية والتي يفترض أن نعتبرها جميعا كمنظومة رياضية أولوية تفوق حفظ ماء وجه أي فرد".

طالع المواعيد الجديدة لمباريات الدوري

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وقرر اتحاد الكرة تأخير موعد مباراة الفريق أمام الأهلي في الدوري لتقام في 18 إبريل بعدما كان مقررا لها يوم 28 فبراير.

وعوضا عن ذلك، يواجه بيراميدز فريق الأهلي في الدور ثمن النهائي لكأس مصر يوم 28 فبراير.

واعترض بيراميدز في وقت سابق على مواجهته للأهلي في الدور الثاني من الدوري قبل أن يلعب الأخير ضد الزمالك لقاء الدور الأول بينهما في البطولة.

ويحتل بيراميدز وصافة الدوري ورصيده 45 نقطة متساويا مع الأهلي الثالث ويتصدر الزمالك البطولة ورصيده 52 نقطة.

واشتعلت المنافسة بين الأندية الثلاثة بعد خسارة بيراميدز أمام الجونة يوم الثلاثاء، وتعادل الزمالك أمام طلائع الجيش وفوز الأهلي على الداخلية يوم الأربعاء.

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