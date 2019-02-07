في تصريحات سابقة، قال مصدر مطلع بالأهلي إن الإدارة ستستطلع رأي الجهاز الفني للفريق حول اقتراح استبدال مباراة بيراميدز في الدوري يوم 28 فبراير، بمباراة دور الـ16 لكأس مصر.

وفي هذا الإطار، علم FilGoal.com أن الرأي المبدئي للمدير الفني للفريق مارتين لاسارتي، ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ، يميل لعدم إجراء أي تعديل على جدول الدوري أو لعب مباريات كأس مصر في المرحلة الحالية.

ويرى لاسارتي وعبد الحفيظ أن استبدال المباراتين قد يضع الفريق تحت ضغط وقد يتسبب في إرباك الحسابات في هذه المرحلة.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل اتحاد كرة القدم المصري أن هناك اتجاه قوي لعدم إجراء أي تعديلات على ترتيب المباريات ولكن استبدال إقامة مواجهة الأهلي ضد بيراميدز من الدوري إلى الكأس.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق بيراميدز يوم 28 فبراير ضمن مباريات الدور الثاني من الدوري المصري، لكن نادي بيراميدز اعترض على إقامة المباراة قبل خوض الأهلي مؤجلته مع الزمالك من الدور الأول.

وتضامن الزمالك مع طلب بيراميدز وطالب بتعديل جدول الدوري من أجل العدالة لجميع الأندية.

ومن جانبه رفض الأهلي المساس بالجدول الموضوع واستبدال أي مباريات أو خوض مواجهات جديدة أو أندية بدلا من أندية أخرى.

وأشار مصدر اتحاد الكرة إلى FilGoal.com إلى أن الاتجاه الأقوى سيكون إقامة ترتيب المباريات لكل الفرق كما هو مشار إليه سابقا، ولكن استبدال مواجهة الأهلي وبيراميدز من مسابقة الدوري إلى الكأس.

وأوضح المصدر أن ذلك الحل سيكون الأفضل لجميع الأندية، وقتها لن يلعب بيراميدز أمام الأهلي قبل مؤجلة الدربي بين الأحمر والزمالك.

وأضاف كما أن الأهلي لن يتم تعديل جدوله بمباريات أخرى أو باستبدال مواجهة فريق بفريق آخر، كما لن يؤثر ذلك على جدول الزمالك.

وخاض الأهلي 17 مباراة في مسابقة الدوري ويحل في المركز الثالث برصيد 36 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة واحدة من الدور الأول أمام الزمالك.

أما الزمالك فخاض 18 مباراة وينفرد بصدارة ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين أمام الإسماعيلي والأهلي.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 21 مباراة خاضهم.

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سبب الأزمة

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

وأصدر الأهلي بيانا قال فيه إن "النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل". (اقرأ البيان)

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

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