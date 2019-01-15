رئيس الاتحاد السكندري: طلبنا ثنائي من الأهلي.. وموقف شيكابالا

الثلاثاء، 15 يناير 2019 - 12:18

كتب : FilGoal

ميدو جابر لاعب الأهلي أمام الوصل

أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن زعيم الثغر طلب لاعبين من الأهلي.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

ميدو جابر

النادي : الأهلي

شيكابالا

النادي : أبولون بونتو

الاتحاد السكندري

وأوضح مصيلحي في تصريحات لراديو 9090: "طلبنا ضم كل من أكرم توفيق وميدو جابر من الأهلي".

وأكمل "وليد صلاح الدين مدير الكرة في الاتحاد يفاوض سيد عبد الحفيظ نظيره في الأهلي".

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وكذلك، كشف مصيلحي أن ناديه لم يفاوض محمود عبد الرازق "شيكابالا" المعار من الزمالك إلى أبولون اليوناني بشكل مباشر في الفترة الماضية.

وكان الاتحاد قد ضم صبري رحيل بشكل نهائي من الأهلي، وحصل على عمار حمدي على سبيل الإعارة.

وكان رئيس الاتحاد قد أعلن لـFilGoal.com من قبل عن نية ناديه ضم ميدو جابر. (طالع التفاصيل)

ميدو جابر شارك مع الأهلي في 6 مباريات هذا الموسم في الدوري ودوري أبطال إفريقيا ولم يسجل أو يصنع.

وانضم ميدو جابر إلى الأهلي قادما من مصر للمقاصة في أغسطس من عام 2016.

ويقضي شيكابالا هذا الموسم معارا من الزمالك إلى نادي أبولون اليوناني، بعدما قضى الموسم الماضي معارا لنادي الرائد السعودي.

صاحب الـ32 عاما شارك هذا الموسم في 11 مباراة بين الدوري والكأس. سجل فيهم هدفا وصنع آخر.

لكن صحيفة to10 اليونانية كشفت في وقت سابق أن نادي أبولون يستعد لفسخ عقد شيكابالا بسبب عدم عودة اللاعب إلى اليونان. (طالع التفاصيل)

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