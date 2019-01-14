القيعي يعلنها بالأسعار لأول مرة: صفقات الأهلي تكلفتها ما يقرب من 200 مليون جنيه

أعلن عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي لأول مرة السعر الإجمالي لما صرفه النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

عدلي القيعي ذكر سعر الصفقة الأخيرة لـ الأهلي (حمدي فتحي) وكذلك سعر "أغلى صفقة للفريق" (حسين الشحات) قبل أن يعلن المبلغ الإجمالي.

وقال القيعي: "صفقة حمدي فتحي تكلفتها 25 مليون جنيه واللاعب يتحمل جزءًا من ذلك إلى جانب بعض البنود في الصفقة الخاصة بنسبة الانتقال وما غير ذلك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "الصفقة الأغلى كانت حسين الشحات. سعرها أقل قليلا من 90 مليون جنيه بعد تنازلات اللاعب".

وأكمل حديثه قائلا: "إجمالي الصفقات الأخرى كانت بمتوسط 20 مليون جنيه".

وأوضح "إجمالي ما صرفه الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية = 200 مليون جنيه تقريبا".

وأردف "نحن أحرار فيما نصرف. ولا يحق لأي أحد التدخل فيما لا يعنيه".

وأتم "الأهلي يرحب بالرقابة الإدارية في أي وقت. هي والجهات المسؤولة في الدولة وأعضاء الجمعية العمومية فقط من يحق لهم الاستفسار ونحن نرحب بهم في أي وقت".

وتعاقد الأهلي مع 7 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي ضم رمضان صبحي ومحمود وحيد ومحمد محمود وجيرالدو دي كوستا وحسين الشحات وياسر إبراهيم وحمدي فتحي.

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