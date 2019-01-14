خاص عمرو وردة لـ في الجول: بيراميدز لم يفاوضني.. لن أعود لـ مصر

الإثنين، 14 يناير 2019 - 21:41

كتب : عاطف شادي

عمرو وردة

نفى عمرو وردة محترفنا المصري في صفوف نادي باوك اليوناني دخول نادي بيراميدز في مفاوضات معه مثلما زعمت الصحف اليونانية.

و زعمت صحيفة (مترو سبورت) اليونانية بوجود رغبة لدى نادي بيراميدز للتعاقد مع عمرو وردة بل وبدأت المفاوضات بالفعل مع اللاعب والنادي. (طالع التفاصيل)

وقال عمرو وردة لـ FilGoal.com: "ما نُشر في الصحف اليونانية ليس صحيحا على الإطلاق".

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وأوضح "لم تحدث أي مفاوضات من نادي بيراميدز معي. لم يحدث أي شيء".

وواصل مؤكدا رغبته بالاستمرار في الاحتراف الأوروبي، "لن أعود إلى مصر".

صاحب الـ 25 عاما شارك في 22 مباراة هذا الموسم بقميص باوك في كل البطولات.

وسجل وردة هدفا وصنع آخر خلال مشاركاته هذا الموسم مع باوك.

ويرتبط وردة بعقد مع باوك حتى 2020.

وردة أحد ناشئي الأهلي، إذ لعب في صفوفه بين 2011 و2015، قبل أن يرحل إلى بانيتوليكوس، ثم باوك الذي خرج منه معارا في الموسم الماضي إلى أتروميتوس.

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