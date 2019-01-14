الترجي يكشف عقوبات الكاف ضده بسبب نهائي إفريقيا أمام الأهلي

أعلن نادي الترجي التونسي العقوبات التي وقعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عليه بسبب أحداث الشغب التي حدثت قبل انطلاق لقاء الفريق التونسي أمام الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وعُوقب الترجي التونسي بلعب مباراتين دون جمهور بسبب "الاعتداء على حافلة الأهلي قبل النهائي وإشعال الشماريخ"، وفقا لما أعلنه النادي عبر موقعه الرسمي.

الترجي سيواجه بلاتينيوم ستارز وأورلاندو بايرتس على ملعبه بمدرجات خالية بسبب عقوبة الاتحاد الإفريقي.

قبل انطلاق نهائي الترجي أمام الأهلي، تعرض هشام محمد لاعب وسط الفريق الأحمر لإصابة في الرأس بسبب تراشق بالحجارة على حافلة الأهلي من جانب بعض من جماهير الترجي.

نهائي إفريقيا انتهى بفوز الترجي التونسي على حساب الأهلي. المارد الأحمر انتصر ذهابا 3-1 وخسر إيابا 3-0.

وبدأ الترجي التونسي مشواره في مجموعات إفريقيا هذا العام بالتعادل أمام هوريا الغيني في المجموعة الثانية من البطولة الإفريقية.

الأهلي بدوره حقق الانتصار أمام فيتا كلوب في افتتاح مشواره في مجموعات إفريقيا.

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