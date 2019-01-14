الترجي يكشف عقوبات الكاف ضده بسبب نهائي إفريقيا أمام الأهلي

الإثنين، 14 يناير 2019 - 21:05

كتب : FilGoal

إصابة هشام محمد قبل لقاء الترجي

أعلن نادي الترجي التونسي العقوبات التي وقعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عليه بسبب أحداث الشغب التي حدثت قبل انطلاق لقاء الفريق التونسي أمام الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وعُوقب الترجي التونسي بلعب مباراتين دون جمهور بسبب "الاعتداء على حافلة الأهلي قبل النهائي وإشعال الشماريخ"، وفقا لما أعلنه النادي عبر موقعه الرسمي.

الترجي سيواجه بلاتينيوم ستارز وأورلاندو بايرتس على ملعبه بمدرجات خالية بسبب عقوبة الاتحاد الإفريقي.

أخبار متعلقة

مران الأهلي - وليد سليمان جاهز لمواجهة الداخلية.. وانتظام هشام محمد ومحارب الترجي يضم هداف الدوري النيجيري بالفيديو – البدري يقتل حلم انتصار هوريا.. الترجي يخطف التعادل في بداية المشوار الإفريقي بالفيديو – بسمة البدايات تظهر من جديد.. الأهلي يضرب فيتا كلوب مرتين ويخرج منتصرا

قبل انطلاق نهائي الترجي أمام الأهلي، تعرض هشام محمد لاعب وسط الفريق الأحمر لإصابة في الرأس بسبب تراشق بالحجارة على حافلة الأهلي من جانب بعض من جماهير الترجي.

نهائي إفريقيا انتهى بفوز الترجي التونسي على حساب الأهلي. المارد الأحمر انتصر ذهابا 3-1 وخسر إيابا 3-0.

وبدأ الترجي التونسي مشواره في مجموعات إفريقيا هذا العام بالتعادل أمام هوريا الغيني في المجموعة الثانية من البطولة الإفريقية.

الأهلي بدوره حقق الانتصار أمام فيتا كلوب في افتتاح مشواره في مجموعات إفريقيا.

اقرأ أيضا:

حكم لقاء الزمالك واتحاد طنجة.. ذكرى سيئة حمراء لـ الأبيض

حكم لقاء شبيبة الساورة أمام الأهلي.. حضور أخير مع الأحمر ضد الترجي

حوار الوداع مع كوليبالي: هذه أفضل لحظة لي مع الأهلي

إلى اللاعبين - لماذا تحدث إصابات الصليبي.. وتحقيق العودة السريعة

تايمز: مورينيو لن يقدر على الحديث عن مانشستر يونايتد مع بي إن سبورتس

تقرير يوناني: بيراميدز يرغب في ضم عمرو وردة

في إفريقيا الأهلي الترجي التونسي

نرشح لكم

أخر الأخبار

شوبير: محمد فضل هو الأقرب لمنصب مدير بطولة أمم إفريقيا.. الأولوية له 5 دقيقة | مصر
مونديال اليد - ما هي البطاقة الزرقاء التي حصل عليها لاعب الأرجنتين أمام مصر 9 دقيقة | رياضات أخرى
الترجي يكشف عقوبات الكاف ضده بسبب نهائي إفريقيا أمام الأهلي 29 دقيقة | إفريقيا
الاتحاد: ندرس صفقة تبادلية مع دجلة وبيراميدز 36 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد - مصر تحقق الانتصار الأول بعد صحوة متأخرة ضد الأرجنتين 55 دقيقة | رياضات أخرى
الأمور ستختلف مع رمضان صبحي؟.. رسميا - رحيل مدرب هدرسفيلد من منصبه ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي

قد ينال إعجابك