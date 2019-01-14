مونديال اليد - ما هي البطاقة الزرقاء التي حصل عليها لاعب الأرجنتين أمام مصر

تغلب منتخب مصر على الأرجنتين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد.

وحصل فيديريكو فيرنانديز على بطاقة زرقاء في الدقيقة 52:39 وسط اندهاش بعض المتابعين عن الفارق بينها وبين البطاقتين الصفراء والحمراء.

حقق الفراعنة أول انتصار بنتيجة 22-20 بعد الخسارة في مباراتين أمام السويد وقطر.

ويستعرض لكم FilGoal.com ما هي البطاقة الزرقاء التي تم استحداثها جديدا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن بعض التعديلات في نظام اللعبة في مارس 2016 وفي 2017 تم استخدامها بشكل رسمي في البطولات الدولية الكبرى، ومن ضمن تلك التعديلات البطاقة الزرقاء.

يمنح حكم المباراة اللاعب البطاقة الزرقاء بعد البطاقة الحمراء والذي يلزم الحكم بتقرير كتابي بعد المباراة وقد يتسبب ذلك في عقوبة إضافية على اللاعب من قبل اللجنة التأديبية المسؤولة عن كل بطولة بسبب ارتكاب اللاعب خطأ جسيم يتجاوز مجرد الإيقاف في المباراة.

وفي حالة البطاقة الحمراء يكتفي القرار بخروج اللاعب وعدم استكماله للمباراة ولكن يحق له اللعب بصورة طبيعية في المباراة التالية لفريقه.

وقام الاتحاد الدولي بتعديل القانون وإضافة (البطاقة الزرقاء) من أجل أن يكون الأمر أكثر وضوحا في حالات الطرد وهل سيتبع ذلك عقوبة إضافية أم الاكتفاء بالطرد دون تأثير في بعد ذلك.

وأوضح الاتحاد الدولي في تعديله أن البطاقة الزرقاء تكون في حوزة الحكم وبعد منحه للاعب البطاقة الحمراء يتم مناقشة قصيرة بينه وبين ممثلي الاتحاد في المباراة قبل منحها للاعب.

وفي حالة منح اللاعب البطاقة الزرقاء يلتزم الحكم بتقرير كتابي مع ورقة النتائج وبعد ذلك تقرر اللجنة التأديبية للبطولة المزيد من العقوبات بسبب العنف أو ما شابه.