تقرير يوناني: أبولون يستعد لفسخ عقد شيكابالا وملاحقته قضائيا

يستعد نادي أبولون اليوناني لفسخ عقد محترفنا المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" ليرحل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

صحيفة to10 اليونانية كشفت أن نادي أبولون يستعد لفسخ عقد شيكابالا بسبب عدم عودة اللاعب إلى اليونان حتى الآن.

شيكابالا الذي قضى أجازته في مصر، لم يعد إلى اليونان ولم يُخطر ناديه بامتداد أجازته أو بموعد عودته، حسبما زعم التقرير اليوناني.

قرار شيكابالا، جعل النادي اليوناني يقرر فسخ عقد اللاعب إلى جانب ملاحقته قضائيا لـ"الحفاظ على حقوق النادي" وفقا للتقرير اليوناني.

وعلى الجانب ذاته، علم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب قرار شيكابالا بالعودة بشكل نهائي إلى مصر ومن المنتظر أن تشهد الفترة القليلة المقبلة مفاوضات بين اللاعب وأبولون من أجل فسخ العقد بشكل ودي.

ويقضي شيكابالا هذا الموسم معارا من الزمالك إلى نادي أبولون اليوناني، بعدما قضى الموسم الماضي معارا لنادي الرائد السعودي.

صاحب الـ32 عاما شارك هذا الموسم في 11 مباراة بين الدوري والكأس. سجل فيهم هدفا وصنع آخر.

وأًصدر نادي أبولون بيانا رسميا في وقت سابق أشار من خلاله إلى "استمرار شيكابالا حتى نهاية الموسم. ليس في نيتنا تركه". (طالع التفاصيل)

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