خاص الاتحاد السكندري لـ في الجول: نرغب في ضم ميدو جابر.. الأهلي وافق ولكن

الأحد، 13 يناير 2019 - 17:13

كتب : هاني العوضي

ميدو جابر - الأهلي

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري رغبة ناديه في التعاقد مع ميدو جابر جناح الأهلي.

وقال رئيس الاتحاد: "نرغب في ضم ميدو جابر من الأهلي ودخلنا بالفعل في مفاوضات معهم من أجل ذلك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الأهلي أبدى موافقته على انضمام ميدو جابر لنا".

أخبار متعلقة

محمد يوسف: طبيب الأهلي ليس مصدر الإصابات خبر في الجول - الأهلي يضم حمدي فتحي الاتحاد السكندري يضم مدافع وادي دجلة رسميا - الاتحاد يضم جناح الأهلي الشاب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

وأردف "ولكن حتى الآن لم نصل لاتفاق مع اللاعب".

وتابع "ميدو جابر يرغب في الاحتراف الخارجي وحتى الآن لم نصل لاتفاق معه".

ميدو جابر شارك مع الأهلي في 6 مباريات هذا الموسم في الدوري ودوري أبطال إفريقيا ولم يسجل أو يصنع.

وانضم ميدو جابر إلى الأهلي قادما من مصر للمقاصة في أغسطس من عام 2016.

وتطرق رئيس الاتحاد للحديث عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك المعار إلى أبولون اليوناني، قائلا: "لا جديد في ملف شيكابالا في الوقت الحالي".

وأوضح "لم تحدث أي تطورات والأمور متجمدة في الوقت الحالي".

وأتم "شيكابالا يعد لاعبا كبيرا وبكل تأكيد نرحب بتواجده معنا".

ويقضي شيكابالا هذا الموسم معارا من الزمالك إلى نادي أبولون اليوناني، بعدما قضى الموسم الماضي معارا لنادي الرائد السعودي.

صاحب الـ32 عاما شارك هذا الموسم في 11 مباراة بين الدوري والكأس. سجل فيهم هدفا وصنع آخر.

لكن صحيفة to10 اليونانية كشفت في وقت سابق أن نادي أبولون يستعد لفسخ عقد شيكابالا بسبب عدم عودة اللاعب إلى اليونان. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا

أحمد الأحمر يكتب التاريخ

تعرف على تقييم صلاح أمام برايتون

مدافع ليفربول: الناس لا يعلمون مدى الضغط الذي واجهه صلاح

صفقة جديدة لـ الأهلي

في الدوري الأهلي الاتحاد ميدو جابر

نرشح لكم

أخر الأخبار

مونديال اليد - قطر تحقق أول على فوز مصر في تاريخ بطولات العالم.. مهمة الفراعنة صعبة للتأهل 3 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر كأس آسيا - تركمانستان (0) (0) أوزبكستان.. الشوط الأول 5 دقيقة |
تشكيل القمة – مارسيال وراشفورد يقودان كتيبة يونايتد.. وتوتنام بالقوة الضاربة 16 دقيقة | أوروبا
هل يحطم مهاجم قطر رقم علي دائي الصامد منذ 23 عاما؟ 24 دقيقة | الوطن العربي
مهاجم إيفرتون السابق يحذر صلاح من "السمعة السيئة لمن يسقط بسهولة في منطقة الجزاء" 28 دقيقة | المحترفون
بالفيديو - اليابان تفوز بشق الأنفس على عمان.. وتعبر إلى ثمن نهائي كأس آسيا 28 دقيقة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 بيان رسمي – تكليف المدير التنفيذي لبيراميدز بإدارة شؤون النادي 3 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: أفشة يريد الرحيل عن بيراميدز.. وهذا رأي حسام حسن 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك