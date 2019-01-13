كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري رغبة ناديه في التعاقد مع ميدو جابر جناح الأهلي.

وقال رئيس الاتحاد: "نرغب في ضم ميدو جابر من الأهلي ودخلنا بالفعل في مفاوضات معهم من أجل ذلك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الأهلي أبدى موافقته على انضمام ميدو جابر لنا".

وأردف "ولكن حتى الآن لم نصل لاتفاق مع اللاعب".

وتابع "ميدو جابر يرغب في الاحتراف الخارجي وحتى الآن لم نصل لاتفاق معه".

ميدو جابر شارك مع الأهلي في 6 مباريات هذا الموسم في الدوري ودوري أبطال إفريقيا ولم يسجل أو يصنع.

وانضم ميدو جابر إلى الأهلي قادما من مصر للمقاصة في أغسطس من عام 2016.

وتطرق رئيس الاتحاد للحديث عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك المعار إلى أبولون اليوناني، قائلا: "لا جديد في ملف شيكابالا في الوقت الحالي".

وأوضح "لم تحدث أي تطورات والأمور متجمدة في الوقت الحالي".

وأتم "شيكابالا يعد لاعبا كبيرا وبكل تأكيد نرحب بتواجده معنا".

ويقضي شيكابالا هذا الموسم معارا من الزمالك إلى نادي أبولون اليوناني، بعدما قضى الموسم الماضي معارا لنادي الرائد السعودي.

صاحب الـ32 عاما شارك هذا الموسم في 11 مباراة بين الدوري والكأس. سجل فيهم هدفا وصنع آخر.

لكن صحيفة to10 اليونانية كشفت في وقت سابق أن نادي أبولون يستعد لفسخ عقد شيكابالا بسبب عدم عودة اللاعب إلى اليونان. (طالع التفاصيل)

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