كوكا يوضح حقيقة "العودة لـ الأهلي" ويُجيب: هل حدثت مفاوضات سابقة مع الزمالك

كشف أحمد حسن "كوكا" محترفنا المصري في صفوف أولمبياكوس اليوناني حقيقة "عودته إلى الأهلي" خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال كوكا: "لم يحدث أي تواصل مع الأهلي. لا يوجد أي مفاوضات".

وأضاف في تصريحاته مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد "كل ما يُقال ليس صحيحا".

وأشار "منذ فترة وتحدثت عن هذا الأمر. الأهلي بيتي وتربيت بين جدرانه وأنا تحت أمر النادي في أي وقت".

بعيدا عن الأهلي، منذ أكثر من عامين خرجت أخبار تشير لمفاوضات الزمالك مع كوكا، فما حقيقة ذلك؟ سؤال من هاني حتحوت يُجيب عنه صاحب الـ 25 عاما.

وأجاب كوكا: "بكل صراحة، العام الماضي لم تحدث أي مفاوضات مع الزمالك معي".

وأردف "ولكن قبل الموسم الماضي حدثت بالفعل. كانت مناقشات مع الوكيل والأمر أغُلق وقتها مباشرة. ولم يحدث أي شيء آخر بعد ذلك".

كوكا شارك في 13 مباراة هذا الموسم بقميص أولمبياكوس ونجح في التسجيل مرة.

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