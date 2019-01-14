رسميا - الجزار من الأهلي إلى الجونة على سبيل الإعارة

الإثنين، 14 يناير 2019 - 22:09

كتب : أحمد الخولي

محمود الجزار - الأهلي

انتقل محمود الجزار مدافع الأهلي الناشيء إلى صفوف فريق الجونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين بالنادي عن إتمام الاتفاق مع الجونة بعد موافقة الجهاز الفني.

وأوضح أمير توفيق أن موافقة الجهاز الفني جاءت لمنح اللاعب فرصة للمشاركة بقوة في مسابقة الدوري لثقتهم يف تمتعه بقدرات عالية.

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وأشار أمير توفيق إلى أن الجزار أحد المدافعين المميزين الذين سيتم الاعتماد عليهم في المستقبل القريب.

خاض محمود الجزار مباراة واحدة مع النادي الأهلي هذا الموسم كانت أمام الترسانة في كأس مصر.

وكان الأهلي قد وافق على إعارة الثنائي أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي إلى الجونة أيضا في سوق الانتقالات الحالي.

ويعتبر الجزار سابع الراحلين عن الأهلي بعد الثنائي حمدي وريان إعارة إلى الجونة وعمرو بركات إلى سموحة وصبري رحيل وعمار حمدي للاتحاد السكندري وكوليبالي بفسخ التعاقد.

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