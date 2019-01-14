مونديال اليد - حصاد العرب بعد الجولة الثالثة.. مصر تبقي على آمالها وحظوظ تونس قوية

الإثنين، 14 يناير 2019 - 23:21

كتب : محمد سمير

إسلام حسن - منتخب مصر لكرة اليد

اختتمت منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم لكرة اليد المقامة بدولتي ألمانيا والدنمارك حتى 27 من يناير الجاري.

وحقق المنتخب المصري أول انتصاراته بالفوز على الأرجنتين 22-20 ليبقي آماله في التأهل للدور الثاني، كما حققت تونس فوزها الأول على تشيلي.

بينما منتخب قطر سقط أمام المجر بنتيجة 26-32 ليصبح العنابي بفوز وحيد كان على المنتخب المصري.

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أما منتخبا البحرين والسعودية فشلا في تحقيق أي نقطة بعد مرور الجولة الثالثة، إذ خسر الأول أمام أيسلندا 36-18 والآخر أمام الدنمارك 22-34.

حظوظ العرب من كل مجموعة:

المجموعة الأولى لا تضم فرق عربية

المجموعة الثانية: "البحرين"

انتهت آمال المنتخب البحريني في التأهل بعد الخسارة الثالثة أمام منتخبات إسبانيا ومقدونيا وأيسلندا، ويتبقى له مباراتين أمام كرواتيا واليابان.

المجموعة الثالثة: "تونس والسعودية"

حقق منتخب تونس فوزه الأول وأصبحت حظوظه قوية في التأهل إلى الدور التالي إذ يتبقى له مباراتين أمام السعودية والنمسا.

وصعد نسور قرطاج إلى المركز الرابع برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن منتخب النمسا صاحب المركز الثالث.

فوز تونس على النمسا والسعودية يؤهل نسور قرطاج للدور التالي خاصة أن المنتخب النمساوي لديه مواجهة قوية أمام الدنمارك متصدر المجموعة.

أما المنتخب السعودي فتضائلت آماله في التأهل بعد تذيله للترتيب بلا رصيد من النقاط.

ورغم ذلك للنسور الخضراء فرصة في التأهل حال الفوز في المباراتين المقبلتين على منتخبي تونس وتشيلي، إذ سيرتفع رصيده وقتها إلى 4 نقاط وينتظر وقتها خسارة النمسا أمام الدنمارك وتونس.

المجموعة الرابعة: "مصر وقطر"

حقق الفراعنة فوز أول على حساب الأرجنتين ليرتقي الفريق إلى المركز الرابع برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن أنجولا صاحب المركز الخامس، وبالمواجهات المباشرة عن قطر صاحب المركز الثالث.

مواجهة قوية بين مصر والمجر في الجولة الرابعة، ويحتاج الفراعنة إلى الفوز من أجل زيادة حظوظ الفريق في التأهل.

والمنتخب القطري أيضا لديه مواجهة قوية مع السويد متصدر المجموعة، وفي حالة خسارة قطر ينتظر العنابي خسارة مصر وأنجولا من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل.

مواجهات العرب في الجولة الرابعة:

تونس × السعودية (الثلاثاء 5:15 مساء)

البحرين × كرواتيا (الأربعاء 7 مساء)

مصر × المجر (الأربعاء 7 مساء)

قطر × السويد (الأربعاء 9:30 مساء)

مونديال اليد مصر قطر تونس السعودية البحرين

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