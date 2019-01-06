مونديال اليد - الفراعنة بين إنجاز تيدمان وإعجاز زوران وأمل دافيز

يشارك المنتخب المصري لكرة اليد في بطولة العالم للمرة الـ15 في تاريخه بالنسخة رقم 26 من المسابقة التي تقام في الفترة من 10 إلى 27 من شهر يناير الجاري بدولتي ألمانيا والدنمارك.

يقع الفراعنة في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا بنظام تأهل جديد مختلف عن النسخ السابقة. (لمعرفة جدول مباريات مصر ونظام التأهل)

وتدخل مصر المشاركة رقم 15 في البطولة وسط آمال على المدير الفني الإسباني دافيد دافيز بحثا عن الإنجازات السابقة، إذ فشل الفراعنة في التأهل لربع النهائي منذ 2001 وحتى الآن في ثماني بطولات متتالية.

ويستعرض لكم FilGoal.com تاريخ مشاركات مصر في بطولات العالم لكرة اليد وحتى الآن.

ما قبل تيدمان:

قبل تولي الألماني بول تيدمان قيادة كرة اليد المصرية أو بصورة أدق قبل بداية التسعينات، كان المنتخب المصري بلا تاريخ يذكر في اللعبة.

فلم تشارك مصر قبل تيدمان القيادة الفنية للمنتخب سوى مرة وحيدة فقط في بطولة العالم من أصل 12 بطولة أقيمت.

وكانت المشاركة المصرية الوحيدة عام 1964 بدولة تشيكسلوفاكيا وتلقى المنتخب ثلاث هزائم ثقيلة أمام منتخبات السويد والمجر وأيسلندا ليتذيل الفراعنة الترتيب.

أما على المستوى القاري فكانت بطول إفريقيا قد أقيمت ثماني مرات ولم تحصل مصر على اللقب في أي مناسبة وسط هيمنة من المنتخب الجزائري الأقوى في إفريقيا بذلك التوقيت.

وأخيرا على المستوى الأولمبي لم تشارك مصر في دورة الألعاب الأولمبية ولامرة منذ برلين 1936 وحتى سول 1988.

إنجازات تيدمان:

يمكن اعتبار الألماني بول تيدمان هو صاحب الطفرة الحقيقية لكرة اليد المصرية سواء على المستوى القاري أو العالمي.

فنجح تيدمان في بث الثقة في نفوس لاعبي المنتخب المصري من أجل كسر حاجز الخوف وهو ما تم تكليله بالإنجازات فيما بعد.

بدأ تيدمان مشواره مع المنتخب بالتركيز على البطولات القارية ومنافسة منتخب الجزائر المهيمن على البطولات، وفي وقت قصير جدا نجح الفراعنة بالفعل في تحقيق ذلك.

فحقق المنتخب المصري لقب بطولتين لأمم إفريقيا عامي 91 و92 وسط مفاجأة كبيرة في القارة إذ أنهما أول بطولتين للفراعنة.

بعد ذلك نقل تيدمان الفراعنة من المرحلة الإفريقية إلى العالمية بخوض مباريات ودية أمام منتخبات أوروبية مثل فرنسا والسويد من أجل الاحتكاك بمنافسين أقوى.

خفف تيدمان من حزن اللاعبين بسبب الهزائم الثقيلة من المنتخبات الأوروبية وشدد لهم أن ذلك أمر طبيعي وأن تلك المرحلة انتقالية من أجل التطوير.

وبالفعل نجح تيدمان نقل المنتخب المصري من الإنجازات القارية إلى الانتقال للعالمية وتأهل الفراعنة للمشاركة في بطولة العالم بالسويد عام 1993 ومنذ ذلك الوقت لم يغب فراعنة اليد عن بطولة العالم ولا مرة.

ونجحت مصر في تحقيق إنجاز تاريخي تحت قيادة تيدمان بالفوز في المباراة الافتتاحية على منتخب تشيكسلوفاكيا 21-20 ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحقق الفوز على فريق أوروبي في بطولة العالم في إنجاز كبير.

وبالرغم من حصول مصر على المركز الـ12 من 16 فريق إلا أن المنتخب نال إشادات عالمية كبيرة بسبب تقارب النتائج في مباريات المنتخب المصري مع الفرق العالمية خاصةً وأن الفراعنة ليس لديهم تاريخ عالمي يذكر.

إعجاز زوران:

رحل تيدمان عن قيادة الفراعنة عقب بطولة العالم التي أقيمت في السويد عام 93، وبالرغم من عدم وصول منتخب مصر إلى نهائي بطولة إفريقيا منذ ذلك التوقيت وحتى عام 2000 إلا أن التواجد في ربع نهائي المونديال أصبح أمرا معتادا بعدما كان المنتخب مغمورا للجميع.

إذ حصل المنتخب المصري على المركز السادس في بطولتي ايسلندا 95 واليابان 97 بينما حصل على المركز السابع في القاهرة 99 وكان ذلك وسط مشاركة 24 منتخب من مختلف القارات.

تولى بعد ذلك زوران زيفكوفيتش حارس مرمى منتخب يوغسلافيا الأسبق القيادة الفنية لمنتخب مصر من أجل استعادة إنجازات الفراعنة التي تحققت تحت قيادة تيدمان.

ونجح زوران الذي قاد بلاده يوغسلافيا للفوز ببطولة العالم 1996 ودورة الألعاب الأولمبية 1984، في قيادة منتخب مصر لتحقيق أمم إفريقيا عام 2000 والتي أقيمت في الجزائر البلد الأكثر تتويجا باللقب في ذلك الوقت.

وفي عام 2001 كان زوران على موعد مع كتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة اليد المصرية بالمشاركة في بطولة العالم وتحولت الرغبة من تكرار إنجاز تيدمان إلى إعجاز حقيقي في عالم كرة اليد.

وأقيمت تلك النسخة في فرنسا إذ صعد المنتخب المصري كثاني مجموعته بعد تقديم أداء أكثر من رائع لم يشهد سوى خسارته من المنتخب السويدي الأقوى في المجموعة، ثم حققت مصر فوزا أصبح معتادا على منتخب الجزائر في دور الـ16 لتصطدم بالدب الروسي في دور الثمانية في مباراة قدم فيها أبناء الفراعنة عرضا مذهلا وفوزا تاريخيا بنتيجة 21-19.

أصبحت مصر حديث العالم في ذلك التوقيت بعد إعجاز التأهل كأول منتخب غير أوروبي يصل للمربع الذهبي بمونديال كرة اليد.

واجه المنتخب المصري أصحاب الأرض والجمهور في قبل النهائي وقدموا أداء رائع في مباراة شهدت جدلا تحكيميا لكن بعد فقدان الحلم بالصعود للنهائي اكتفت كتيبة زوران بالمركز الرابع وسط إشادات عالمية بمنتخب واعد.

قائمة المنتخب المصري في مونديال 2001 ضمت: حمادة النقيب - حمادة الروبي - مروان رجب - حازم عواض - أشرف عواض - أحمد العطار - حسين زكي - أحمد بلال - سعيد حسين - محمد عبد الغني - صابر حسين - أيمن الألفي - شريف مؤمن - مجدي أبو المجد - أحمد سالم - جوهر نبيل.

دافيز والأمل:

منذ إنجاز 2001 التاريخي لم يعبر المنتخب المصري دور الـ16 في ثماني مشاركات متتالية وبالرغم من تقديم عروض قوية في معظم الأوقات إلا أن النتيجة النهائية تكون مخيبة للآمال حتى في ولاية الصربي زوران الثانية.

وبعد فشل مروان رجب في قيادة منتخب مصر لإنجاز جديد في مونديال اليد الأخير عام 2017 وخسارة لقب إفريقيا العام الماضي، تولى الإسباني ديفيد دافيز القيادة الفنية للفراعنة.

ويعمل دافيز كمدير فني للمرة الأولى قبل أن يتولى رسميا قيادة مصر في مايو الماضي، ثم تعيينه مديرا فنيا لفريق تيليكوم فيزبريم بطل المجر في نفس التوقيت.

ويطمح دافيز وجهازه المعاون بقيادة ثنائي المنتخب الأسبق حسين زكي وهاني الفخراني في تحقيق إنجاز جديد لكرة اليد المصرية أو على أقل تقدير تجهيز منتخب قوي لبطولة العالم 2021 المقرر إقامتها في مصر.

وكشف دافيز في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com أنه بالرغم من تغيير نظام التأهل من دور المجموعات والذي جعل المهمة أصعب إلا أنه يريد الوصول لأقصى حد ممكن مع الفراعنة في المونديال.

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