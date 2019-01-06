مدرب فلسطين: من حقنا أن نحلم.. مسؤوليتنا أن نجتهد للعبور إلى الدور المقبل

يأمل نور الدين ولد علي المدير الفني لمنتخب فلسطين، في تحقيق إنجاز تاريخي للفدائي في كأس آسيا 2019.

المدرب الجزائري ظهر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فلسطين أمام سوريا مساء الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، على استاد الشارقة.

وقال ولد علي: "ندرك أن منتخب سوريا يمتلك عناصر عالية مهاريا، علينا أن نحترمه بشكل كامل، ولكن من حقنا أن نحلم بالفوز بالمباراة".

المدرب صاحب الـ46 عاما يرى أن فلسطين ستكون ندا لـ سوريا: "تدربنا على طريقتنا في التدريبات والمباريات الودية، وعالجنا الأخطاء، كما عملنا على رفع التركيز. إن كان تركيز السوريين كبيرا، فسيكون تركيزنا أكبر".

قائمة فلسطين تضم 9 لاعبين محترفين، من ضمنهم محمود وادي مهاجم المصري، إلا أن ولد علي لا يعطيهم أولوية في المشاركة: "عندما أختار اللاعبين، فلا أضع في حساباتي أن يكون اللاعب محترفا أو لا، إنهم سواسية جميعا، لأنها ستكون نظرة ظالمة. أختار ما سيخدم مصلحة الفريق، من الممكن ألا يتواجد أي عنصر محترف في الملعب".

واختتم رافعا من طموح الفلسطينيين: "الكل يرغب في الفوز، ولكن هدفنا الأهم هو رفع التحدي وفتح صفحة جديدة لمنتخب فلسطين في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا، نمتلك منتخبا استثنائيا، ندرك حجم المسؤولية التي تقع على عاتقنا، ويتوجب علينا بذل جهد للوصول إلى الدور الثاني".

فلسطين تشارك في كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2015، وتسعى لتحقيق فوزها الأول بعد تلقي 3 هزائم قبل 4 سنوات على أرض أستراليا.

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