تركي آل الشيخ: أدرس عرضا خليجيا مغريا لبيع بيراميدز.. وكنا نستحق فوزا مريحا على الأهلي

كشف تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن دراسته عرض لبيع نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وقال تركي آل الشيخ لقناة "mbc مصر": "وصلني عرض خليجي مغر جدا لبيع بيراميدز، ومن المقرر أن أدرس العرض مع الذين قدموه يوم 8 يناير، وإذا كانت قيمة العرض نفس ما وصلني فلماذا لا نأخذ قرار البيع".

وأوضح "لدي فرصة للاستثمار في عدد من الأندية الأوروبية، فكنت أرغب في إثبات وجهة نظري من خلال العمل في مصر وهذا ما حدث".

وأكمل "بابي سيظل مفتوحا للنادي الأهلي وكل الأندية العربية، وأنا سأبقي محبا لمصر بلدي الثاني".

لماذا يفكر في الرحيل

قال رئيس هيئة الترفيه في المملكة السعودية: "حضرت لمصر محبا لمصر والنادي الأهلي الذي أشجعه منذ فترة طويلة، وكان لدي فرصة استثمارية في النادي من خلال إنشاء الاستاد وكان من المفترض أن تفيد كل الأطراف".

وشرح "حضرت بصدر مفتوح ومحبة وحدث ما حدث، وتم استخدام شماعات كثيرة وأعتقد خصوصا بعد مباراة أمس ظهرت حقيقة شماعة التدخل أو فرض الرأي بالأموال كما قيل علي وكنت أتمنى أن يقال موضوع واحد حاولت فرض رأيي فيه".

وضرب مثالا "لو لم يحدث ما حدث كنا شاهدنا كينو ومدربا عالميا في مكان آخر غير بيراميدز، ولم نكن لنصرف أموالا كثيرة في مكان آخر غير الأهلي وقطعنا شوطا كبيرا في أساسات الاستاد".

وواصل "أكثر ما أثر في هو أننا مهما وصلنا لاختلاف في وجهات النظر لا يمكن أن يصل الأمر لسباب الأم، ليس لدي أي مشاكل في سبابي، ولكن سباب الأم غير مقبول وهذا غير قناعاتي".

بيراميدز يقتل المنافسة

وأجاب مالك نادي بيراميدز على سؤال حول تأثير الصفقات الكبيرة التي أبرمها النادي على شكل المنافسة في الدوري المصري.

ثم أردف "الحمد لله النادي ترك بصمة في الدوري وكرة القدم المصرية، ومباراة أمس كانت أعلى مباراة شوهدت في الدوري منذ سنوات في مصر والوطن العربي".

وأكمل "من فترة استقدمنا رونالدينيو وجون تيري وروبرتو كارلوس يحللون عبر قناة النادي، والفريق يضم أسماء كبيرة مثل كينو وعبد الله السعيد وجون سيفوينتي".

وواصل "حصل النادي منذ فترة في استفتاء بريطاني على المركز الأول كأكثر ناد مؤسس في 2018 حظى على ضجة إعلامية".

ثم أضاف "الزمالك استفاد ماديا بدعمي في 3 أو 4 صفقات بما فيهم مدرب الفريق، مثلما حصل الأهلي على حقه من الدعم".

وتابع "الأندية المصرية استفادت أيضا من الدعم، بيراميدز اشترى لاعبين من كل فرق الدوري المصري بمبالغ كبيرة".

قيد عبد الله السعيد

ونفى تركي آل الشيخ أن يكون تدخل في سماح اتحاد الكرة لبيراميدز بقيد عبد الله السعيد يوم المباراة.

وشرح "تركي آل الشيخ لا يملك أي شيء في قرار اتحاد الكرة بقيد عبد الله السعيد يوم الجمعة، كل الاتحادات العالمية تعمل لمدة 7 أيام بما فيهم الاتحاد المصري".

واستدرك "نحن لا نبحث عن شماعات، والفوز الذي تحقق بالأمس كان على فريق كامل وليس على لاعب أو شخص".

وأوضح "الأهلي فريق كبير ولكن لم يكن في يومه ليلة المباراة، والحقيقة أنه ليس في يومه من فترة ولكنه إن شاء الله سيعود كبيرا وزعيما للأندية العربية".

واختتم إجابته "بالتأكيد أتمنى عودة الأهلي، فهو عشقي القديم والأول".

كيف شاهد المباراة

أجاب آل الشيخ "كان لدي بعض التحفظات في الشوط الأول من المباراة، خاصة أننا خسرنا لاعبين اثنين للإصابة قبل المباراة".

واستدرك "الكابتن حسام حسن فاجأني كما فاجئ الجميع في الشوط الثاني، وأجرى تغييرات غيرت شكل المباراة تماما".

وواصل "بيراميدز كان يستطيع تحقيق فوز مريح في الشوط الثاني".

وأجاب تركي عن سؤال، هل يتدخل في عمل حسام حسن قائلا: "أعطيه نصائح وله كل الحق في العمل بها أو لا".

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