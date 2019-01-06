هل بالفعل طلب مؤمن زكريا فسخ عقده مع الأهلي؟ سؤال يُجيب عنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي.

وقال سيد عبد الحفيظ: "لا أساس من الصحة على الإطلاق بخصوص مؤمن زكريا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "مؤمن زكريا لم يبلغنا بأي قرار أو رغبة في فسخ عقده مع الأهلي".

وواصل "مؤمن زكريا جدد عقده مؤخرا ومرتبط بعقد مع الأهلي وهو ملتزم بذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "الصور المنتشرة لمؤمن زكريا وهو يحمل حقائب أثناء خروجه من الأهلي اليوم، لا تعني أي شيء ولا تدل على أي شيء. كل ما يقال ليس صحيحا على الإطلاق".

وخرجت تقارير صحفية أشارت إلى رغبة مؤمن زكريا في فسخ عقده مع الفريق بسبب عدم مشاركته في المباريات، وهو ما نفاه عبد الحفيظ.

ولعب مؤمن زكريا 6 مباريات هذا الموسم مع الأهلي في الدوري والكأس ونجح في التسجيل مرة.

طالع أيضا

تحرك قانوني من الأهلي ضد عبد الله السعيد

اتحاد الكرة يرد على بيان الأهلي الرسمي

صفقة أجنبية جديدة لـ بيراميدز؟

تفاصيل إصابات أزارو ووليد سليمان وأكرم توفيق

حوار في الجول – بوبان يتحدث عن "ركلة الاستقلال" وأفضل لحظة عاشها وكلمات مودريتش المؤثرة