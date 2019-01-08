شدد جونزالو كاروا قائد وهداف منتخب الأرجنتين لكرة اليد عن مواجهة فريق بلاده منافسة قوية وشرسة مع منتخبي مصر وقطر للتأهل كثالث المجموعة ببطولة العالم.

ويحقق جونزالو كارو رقما قياسيا على مستوى لاعبي العالم عندما يشارك في مونديال اليد للمرة العاشرة في تاريخه.

وتنطلق بطولة العالم لكرة اليد في الفترة من الجمعة المقبل 10 يناير إلى 27 من الشهر ذاته بدولتي ألمانيا والدنمارك.

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات مصر والسويد والمجر وقطر وأنجولا، ويتأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعة للدور الثاني الذي يتم تقسيم الـ12 منتخبا إلى مجموعتين في نظام جديد ببطولة العالم.

وتواصل FilGoal.com مع جونزالو كارو هداف منتخب الأرجنتين وأكبرهم سنا للحديث عن المجموعة ورؤيته للفرق المنافسة والتي تشمل مصر.

وقال جونزالو كارو في تصريحاته عن المجموعة الرابعة: "أرى أنها مجموعة صعبة جدا، أعتقد أن هناك تفوق لمنتخبي السويد والمجر عن باقي فرق المجموعة".

وأضاف جونزالو "بعد ذلك أرى منافسة شرسة بيننا وبين منتخبي مصر وقطر لخطف بطاقة التأهل الثالثة في المجموعة".

ويلعب جونزالو كارو صاحب الـ39 عاما في نادي أديمار ليون الإسباني.

جونزالو هو أكثر لاعبي المنتخب الأرجنتيني مشاركة دوليا برصيد 233 وأكثرهم تسجيلا بـ 513 هدفا ويلعب في مركز لاعب الدائرة.

وشدد هداف منتخب الأرجنتين "نطمح لتحقيق مفاجأة وخطف البطاقة الثالثة والتأهل للدور التالي، ونعلم جيدا أن ذلك يتطلب جهدا مضاعفا في مباراتي مصر وقطر".

ويفتتح منتخب الأرجنتين مبارياته يوم الجمعة بمواجهة المجر وبعد ذلك يواجه السويد بينما يقابل مصر في الجولة الثالثة، بينما أخر مباراتين لمنتخبي الأرجنتين أمام أنجولا وقطر على الترتيب.

وعن توقعاته للفرق المتأهلة للدور التالي أوضح جونزالو "بخلاف السويد والمجر لا أرى فريق مفضل عن البقية للتأهل للدور التالي سيكون الأمر صعبا للغاية".

وبالحديث عن مواجهة منتخب مصر يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات قال جونزالو: "مصر فريق رائع، هم أفضل منا قليلا لذلك ستكون مواجهة قوية".

وتابع "في رأيي ستكون مواجهة متكافئة بين الفريقين، ونسعى لتقديم مباراة جيدة تساهم في زيادة حظوظنا في البطولة".

وعن رأيه في النظام الجديد لتأهل الفرق إلى الدور التالي أوضح جونزالو "على المستوى الشخصي لا أحب ذلك النظام الجديد، لكنه ربما على المستوى الرياضي أكثر عدلا، لكن يطيح بفرص الفرق الأقل حظوظا في الوصول لمراحل حاسمة وحدوث مفاجآت". (لمعرفة جدول مصر والتعرف على النظام الجديد)

وأخيرا عن استعدادات المنتخب الأرجنتيني أوضح جونزالو "من لحظة الإعلان عن القرعة ونحن نعلم أن المهمة صعبة لوجود فرق قوية ولكن نستطيع الوصول لما نحلم به".

وأتم "مع الإصابات الحالية ربما الوضع أكثر تعقيدا، لكن تبقى طموحاتنا وأهدافنا كما هي، نرغب في التأهل للدور التالي".

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