فان جال: أرجح آلة ليفربول الحربية على سيتي الفاقد للروح القتالية

الأحد، 06 يناير 2019 - 10:27

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي

يرى لويس فان جال مدرب أياكس السابق أن فريق ليفربول أكثر كمالا من مانشستر سيتي المدجج بالنجوم لذلك يرجح الأول للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الحاصل على الميدالية البرونزية لكأس العالم 2014 مع هولندا:"كلوب قلب ليفربول إلى آلة حربية، في الهجوم والدفاع".

وواصل مدرب بايرن ميونيخ السابق خلال حديثه مع صحيفة ميرور الإنجليزية "لذا إذا كان لي أن أراهن بمال على فريق للفوز بالدوري، سيكون ليفربول".

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واستمر بطل دوري أبطال أوروبا 1994-1995 مع أياكس "فريق ليفربول ليس مبنيا على جودة اللاعبين. في الحقيقة، لاعبو سيتي أفضل. لكن في نفس الوقت، هذه نقطة ضعف جوارديولا. يدرب أنديته على الهجوم فقط، دائما".

وأضاف فان جال "في اللحظة التي يحتاج فيها للدفاع، يكون الفريق مريعا. ليفربول لديه فريق قادر على الدفاع بشكل أفضل. سيتي لديه أفكار كروية رائعة وأسلوب جميل في اللعب، لكن لا يتمتع بالروح القتالية اللازمة".

وأتم "لا تفهموني خطأ، لازلت أحب مشاهدة كيف يلعب سيتي، لكن الأسلوب الذي يلعب به ليفربول مع كلوب مذهل حقا".

ويتصارع الناديان كتفا بكتف في سباق ساخن بالدوري الإنجليزي الذي يتصدره حاليا ليفربول بفارق 4 نقاط عن سيتي الوصيف وحامل اللقب.

وتواجه الناديان في ملعب الاتحاد يوم الخميس وفاز سيتي بنتيجة 2-1 ملحقا بليفربول أول هزيمة في البطولة.

ودرب فان جال في الدوري الإنجليزي من 2014 إلى 2016 عندما كان مدربا لمانشستر يونايتد.

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