يرى فيرينك إلياس نجم منتخب المجر أن مواجهة مصر في مونديال اليد ستكون غاية في الصعوبة بسبب ديفيد دافيز المدير الفني الإسباني للفراعنة.

ويقود ديفيد دافيز المنتخب المصري في أول بطولة رسمية منذ توليه المسؤولية في مايو الماضي، ويقود دافيز في نفس التوقيت فريق فيزبريم بطل المجر وقادهم للتأهل من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتحدث FilGoal.com مع فيرينك إلياس الظهير الأيسر لمنتخب المجر للتحدث عن المجموعة والمنافسة فيها في ظل نظام التأهل الجديد لثلاثة منتخبات فقط للدور التالي. (جدول مصر ونظام التأهل الجديد)

وقال فيرينك في تصريحاته: "أعتقد أن المجموعة قوية وستشهد تنافس كبير بين المنتخبات من أجل التأهل".

وعن المرشحين للتأهل أوضح نجم المجر "أرى أن السويد هو الفريق المفضل والمرشح الأول لخطف صدارة المجموعة".

وأضاف فيرينك "باقي الفرق ستقاتل من أجل حجز المقعدين الثاني والثالث للتأهل إلى الدور التالي وأعتقد أن الحظوظ متقاربة إلى حد كبير".

وبالحديث عن نظام التأهل الجديد بصعود ثلاثة فرق فقط للدور التالي وتقسيمهم على مجموعتين بدلا من تأهل أربعة منتخبات إلى الأدوار الإقصائية مباشرة أوضح فيرينك "بالنسبة لي هذا النظام أفضل من السابق".

وتابع نجم المجر "أرى أن هذا النظام يساعد اللاعبين أكثر، لأننا بذلك سنلعب مباريات أقل وهذا من شأنه سيقلل الإصابات المحتملة، كما أنه سيمنح البطولة طابع أقوى".

وعن مواجهة مصر في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات قال فيرينك: "نعلم جيدا أن تلك المواجهة لن تكون سهلة أبدا بل صعبة للغاية بسبب ديفيد دافيز مدرب الفراعنة".

وأضاف "دافيز يعلم لاعبينا جيدا بسبب قيادة بطل المجر، فهو يعلم نقاط ضعف فريقنا وكيفية إيقاف نقاط القوة".

وأتم ظهير أيسر المجر تصريحاته "أعتقد أن مصر لديها حظوظ كبيرة في التأهل للدور التالي بسبب دافيز".

ويعتبر فيرينك إلياس صاحب الـ37 عاما من أبرز نجوم كرة اليد المجرية، ويلعب لمنتخب بلاده منذ عام 2003 وحتى الآن.

وسبق للاعب المجري التتويج بلقب بطولة أوروبا للأندية مرتين بجانب الفوز بلقب أوروبا لأبطال الكؤوس مرة واحدة.

وخاض فيرينك 219 مباراة مع منتخب بلاده ونجح في تسجيل 509 هدفا كثالث أكثر لاعبي قائمة المجر الحالية تسجيلا للأهداف.