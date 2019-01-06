أمير مرتضى يكشف "تعدي الهاني سليمان وقمر على غرفة ملابس الزمالك"

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك، كواليس ما حدث بين شوطي مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري مساء السبت.

الزمالك فاز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة 19 من الدوري المصري، مواجهة شهدت بطاقتين حمراء لقائدي الفريقين: الهاني سليمان، ومحمود جنش بين شوطي اللقاء، بالإضافة إلى لون أحمر ثالث في الشوط الثاني في وجه محمود رزق لاعب الاتحاد.

وقال أمير خلال في حديثه لـ "أون سبورت: "جنش لم يُطرد بسبب المشاهد التي بُثت في التلفيزيون، ولكن في الداخل وأنا كنت متواجدا، بينما لم يتواجد الحكم محمود عاشور".

وواصل حديثه: "خالد قمر والهاني سليمان حضرا نحو غرفة خلع ملابس الزمالك، وقاموا بالسباب، عمال الغرفة حاولوا إبعادهما".

وعند سؤاله عن تصرف خالد قمر على الرغم من كونه لاعب سابق في نادي الزمالك، أجاب أمير مرتضى: "(هيبقى في كلام تاني) عن خالد قمر، لقد تعدى على محمد عبد السلام".