الاتحاد يعلن استعارة لاعب الأهلي.. ومفاوضاته مع 3 لاعبين آخرين

أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري استعارة ناديه لـ عمار حمدي لاعب الأهلي.

وقال محمد مصيلحي: "نجحنا في استعارة عمار حمدي من الأهلي لمدة 6 أشهر".

وأضاف في تصريحاته مع صدى البلد "محمود الخطيب رئيس الأهلي وعدني باحتمالية زيادة الإعارة إلى سنة بعد نهاية المدة".

وواصل "كذلك تحدثنا مع الأهلي بخصوص أكرم توفيق وصبري رحيل وميدو جابر".

وأشار "مدرب الأهلي متمسك حتى الآن بأكرم توفيق، ومازلنا ننتظر حسم الأمور بخصوص صبري رحيل وميدو جابر".

وأكمل حديثه قائلا: "وليد صلاح الدين يتواجد في الأهلي ومن المنتظر أن يحسم كل الأمور خلال 48 ساعة".

وأتم "كذلك أتممنا تعاقدنا مع لاعب أجنبي على مستوى عال جدا، إلى جانب لاعب آخر يشارك في وسط الملعب".

الأهلي تعاقد مع عمار حمدي قادما من صفوف النصر ولم يشارك مع الفريق الأول في أي لقاء.

صبري رحيل انضم إلى الأهلي قادما من الزمالك في 2013، وظهر بقميص المارد الأحمر في 106 مباراة خلال الدوري والكأس والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.

ميدو جابر انتقل إلى الأهلي قادما من مصر للمقاصة في أغسطس 2016.

وشارك ميدو جابر في 6 مباريات مع الأهلي هذا الموسم.

بينما أكرم توفيق لعب 4 مباريات مع الأهلي هذا الموسم وانضم للفريق قادما من إنبي في أغسطس 2016.

طالع أيضا

تحرك قانوني من الأهلي ضد عبد الله السعيد

اتحاد الكرة يرد على بيان الأهلي الرسمي

صفقة أجنبية جديدة لـ بيراميدز؟

تفاصيل إصابات أزارو ووليد سليمان وأكرم توفيق

حوار في الجول – بوبان يتحدث عن "ركلة الاستقلال" وأفضل لحظة عاشها وكلمات مودريتش المؤثرة