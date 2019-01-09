خاص مونديال اليد - مدرب أنجولا لـ في الجول: نسعى لتقديم صورة مشرفة.. ولا أتوقع تأهل مصر

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 19:02

كتب : محمد سمير

فيليبي كروز مدرب أنجولا لكرة اليد

يتمنى فيليبي كروز المدير الفني لمنتخب أنجولا لكرة اليد تقديم فريقه صورة مشرفة في بطولة العالم المقرر إقامتها بدولتي الدنمارك وألمانيا في الفترة من 10 إلى 27 يناير.

ويعلم كروز صعوبة مهمة فريقه في التأهل إلى الدور التالي من دور المجموعات خاصة بعد النظام الجديد بتأهل 3 فرق فقط بدلا من أربعة من كل مجموعة. (جدول مباريات مصر والنظام الجديد)

وتواصل FilGoal.com مع فيليبي كروز المدير الفني للمنتخب الأنجولي للحديث عن المجموعة التي تضم بجواره منتخبات مصر والسويد والمجر والأرجنتين وقطر.

أخبار متعلقة

مونديال اليد - هداف الأرجنتين لـ في الجول: نواجه منافسة قوية مع مصر وقطر للتأهل كثالث مونديال اليد - الفراعنة بين إنجاز تيدمان وإعجاز زوران وأمل دافيز مونديال اليد - جدول مباريات مصر.. ونظام تأهل جديد في أول نسخة بتنظيم مشترك إنفانتينو: منتخبات مونديال 2022 قد تصل إلى 48 منتخبا.. الدول القريبة من قطر قد تستضيف مباريات

وقال كروز في حديثه عن المجموعة: "في رأيي هي مجموعة صعبة ومتوازنة في الوقت نفسه، ونعلم جيدا أن حظوظنا هي الأصعب في المجموعة".

وتابع كروز "أعتقد أنها المجموعة الأصعب، ونسعى لتقديم بطولة جيدة وصورة مشرفة لأنجولا بعد الأداء الضعيف في نسخة 2017 بفرنسا".

وأضاف "منتخب أنجولا لديه طموحات طبيعية وهي تقديم أداء جيد ومحاولة تحقيق التوازن الأمثل في المجموعة وألا نكون فرصة سهلة لباقي المنتخبات".

وتأهل منتخب أنجولا لبطولة العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا 2018 والتي أقيمت بالجابون.

وحصل المنتخب الأنجولي على المركز 24 والأخير بالنسخة الماضية من بطولة العالم لكرة اليد بعد الخسارة في جميع المباريات.

وعن نظام التأهل الجديد أوضح كروز "تأهل 3 منتخبات فقط من المجموعة يجعل تلك المرحلة أكثر صعوبة".

وأضاف "لكن في الوقت نفسه ذلك سيمنح فرصة لبطولة أقوى ودور ثاني قوي".

وبالحديث عن توقعاته للفرق المتأهلة من المجموعة وحظوظ مصر أوضح مدرب أنجولا "لا أتوقع صعود الفراعنة، الأقرب للتأهل هم السويد والمجر وقطر".

وتابع "مصر لديها مستوى أفضل من منتخبنا والمنتخب الأنجولي لذلك سيكون هناك منافسة منهم".

وأتم حديثه "بالنسبة لأنجولا سوف نفعل كل شيء حتى يتسنى لنا تقديم بطولة قوية".

وتشمل قائمة أنجولا 17 لاعبا محليا ولاعب وحيد محترف وهو الجناح إيدفالدو فيريرا لاعب نادي سموحة المحترف سابقا بالنجم الساحلي، وهو أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف للمنتخب الحالي برصيد 122 هدفا.

اقرأ أيضا:

مذكرات حمادة إمام - دخلت الزمالك دون علم والدي.. والتألق أمام توتنام ووست هام

بالفيديو – على طريقة كوبر بما قل ودل.. أوزبكستان تهزم عمان بهدف قاتل

نادر شوقي لـ في الجول: طبيب ألماني يحدد وجهة وطريقة علاج محمد محمود

محمد يوسف عن الإصابات لـ في الجول: ما يحدث للأهلي ليس لأسباب كروية أو طبية أو بدنية

طبيب الأهلي لـ في الجول: إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة

منتخب أنجولا كرة يد فيليبي كروز

نرشح لكم

أخر الأخبار

وكيل أحمد الصالح لـ في الجول: الأهلي يفاوضني من أجل اللاعب 13 دقيقة | مصر
اقتربت العودة؟ تقرير: والد نيمار اجتمع بممثل برشلونة 25 دقيقة | أوروبا
100 هدف في مسيرة المدافع الهداف راموس 41 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: استسلام بيرت سهل اللقاء مبكرا 56 دقيقة | أوروبا
توخيل يعترف: لعبنا بثقة زائدة وخسرنا اللقاء بركلات جزاء ساعة | أوروبا
زاكيروني: لا أهتم بشائعات تولي ماميتش.. وأخبرت اللاعبين بخفايا الهند 9 ساعة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك