يتمنى فيليبي كروز المدير الفني لمنتخب أنجولا لكرة اليد تقديم فريقه صورة مشرفة في بطولة العالم المقرر إقامتها بدولتي الدنمارك وألمانيا في الفترة من 10 إلى 27 يناير.

ويعلم كروز صعوبة مهمة فريقه في التأهل إلى الدور التالي من دور المجموعات خاصة بعد النظام الجديد بتأهل 3 فرق فقط بدلا من أربعة من كل مجموعة. (جدول مباريات مصر والنظام الجديد)

وتواصل FilGoal.com مع فيليبي كروز المدير الفني للمنتخب الأنجولي للحديث عن المجموعة التي تضم بجواره منتخبات مصر والسويد والمجر والأرجنتين وقطر.

وقال كروز في حديثه عن المجموعة: "في رأيي هي مجموعة صعبة ومتوازنة في الوقت نفسه، ونعلم جيدا أن حظوظنا هي الأصعب في المجموعة".

وتابع كروز "أعتقد أنها المجموعة الأصعب، ونسعى لتقديم بطولة جيدة وصورة مشرفة لأنجولا بعد الأداء الضعيف في نسخة 2017 بفرنسا".

وأضاف "منتخب أنجولا لديه طموحات طبيعية وهي تقديم أداء جيد ومحاولة تحقيق التوازن الأمثل في المجموعة وألا نكون فرصة سهلة لباقي المنتخبات".

وتأهل منتخب أنجولا لبطولة العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا 2018 والتي أقيمت بالجابون.

وحصل المنتخب الأنجولي على المركز 24 والأخير بالنسخة الماضية من بطولة العالم لكرة اليد بعد الخسارة في جميع المباريات.

وعن نظام التأهل الجديد أوضح كروز "تأهل 3 منتخبات فقط من المجموعة يجعل تلك المرحلة أكثر صعوبة".

وأضاف "لكن في الوقت نفسه ذلك سيمنح فرصة لبطولة أقوى ودور ثاني قوي".

وبالحديث عن توقعاته للفرق المتأهلة من المجموعة وحظوظ مصر أوضح مدرب أنجولا "لا أتوقع صعود الفراعنة، الأقرب للتأهل هم السويد والمجر وقطر".

وتابع "مصر لديها مستوى أفضل من منتخبنا والمنتخب الأنجولي لذلك سيكون هناك منافسة منهم".

وأتم حديثه "بالنسبة لأنجولا سوف نفعل كل شيء حتى يتسنى لنا تقديم بطولة قوية".

وتشمل قائمة أنجولا 17 لاعبا محليا ولاعب وحيد محترف وهو الجناح إيدفالدو فيريرا لاعب نادي سموحة المحترف سابقا بالنجم الساحلي، وهو أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف للمنتخب الحالي برصيد 122 هدفا.

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