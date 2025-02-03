مباشر اليوم الأخير من الانتقالات - صفقة سيتي الرابعة وانتقال بن ناصر وتحركات إيطالية مكثفة

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 12:10

كتب : FilGoal

سوق الانتقالات الشتوية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

وسيتم تحديث الخبر بشكل مستمر مع حدوث الصفقات على مدار اليوم.

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لويد كيلي مدافع نيوكاسل ينتقل إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة مع حق الشراء

نيكولو فايولي إلى فيورنتينا قادما من يوفنتوس على سبيل الإعارة

ميلان يضم جواو فيليكس من تشيلسي على سبيل الإعارة

ميلان يضم ريكاردو سوتيل على سبيل الإعارة مع حق الشراء من فيورنتينا

ميلان يعلن ضم وارين بوندو من مونزا

ميلان يعلن إعارة نوا أوكافور إلى نابولي

بن تشيلويل من تشيلسي إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة

ماتيس تيل من بايرن ميونيخ إلى توتنهام على سبيل الإعارة

إسماعيل بن ناصر من ميلان إلى مارسيليا على سبيل الإعارة

نيكو جونزاليس إلى مانشستر سيتي من بورتو مقابل 60 مليون يورو

عدي الدباغ من شارلروا البلجيكي إلى أبيردين الاسكتلندي على سبيل الإعارة

ماركو أسينسيو لأستون فيلا على سبيل الإعارة.

بنفيكا يضم أندريا بيلوتي من كومو على سبيل الإعارة.

موناكو يعلن ضم معتصم المصراتي لاعب بشكتاش حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة (طالع التفاصيل).

ميلان يعلن ضم سانتياجو خيمينيز قادما من فينيورد لمدة 3 سنوات ونصف.

رومانو: نكونكو يرفض الرحيل معارا من تشيلسي في يناير

نادي رين يعلن ضم موسى التعمري (طالع التفاصيل)

سكاي: نابولي يتفق مع ميلان لاستعارة نوح أوكافور، لكن الاتفاق لن يفعل إلا في حال فشل ضم ألان سان ماكسيمان.

فوت ميركاتو: مارسيليا يحاول ضم إسماعيل بن ناصر من ميلان (طالع التفاصيل)

يوفنتوس يعلن خضوع لويد كيلي مدافع نيوكاسل للفحوصات الطبية تمهيدا لضمه (طالع التفاصيل)

وست هام يعلن عودة جيمس وارد براوس بعد 6 أشهر معارا إلى نوتنجهام فورست.

لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يريد استعارة جواو فيليكس مجانا وموقف تشيلسي (طالع التفاصيل)

ديلي ميل: مانشستر سيتي يفاوض بورتو لضم نيكو جونزاليس بديل رودري (طالع التفاصيل)

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برايتون يعلن التعاقد مع ستيفانوس تزيماس من نادي نورمبرج الذي كان هدفا لـ ليفربول (طالع التفاصيل)

Stefanos holding up an Albion shirt after signing for the club. Great to have him here!

رومانو: فلامنجو يقترب من التعاقد مع جورجينيو بداية من كأس العالم للأندية 2025 (طالع التفاصيل)

سكاي ألمانيا: دورتموند يتفق مع تشيلسي لاستعارة كارني تشوكويميكا (طالع التفاصيل)

ماركا: سيرجيو راموس يجري الفحوصات الطبية للانتقال إلى مونتيري (طالع التفاصيل)

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