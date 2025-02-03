ماركا: راموس يجري الفحوصات الطبية للانتقال إلى مونتيري

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 11:56

كتب : FilGoal

سيرجيو راموس

يجري سيرجيو راموس لاعب إشبيلية السابق الفحوصات الطبية للانضمام إلى مونتيري المكسيكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

سيرجيو راموس

النادي : لاعب حر

مونتيري

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن اللاعب صاحب الـ 38 عاما يجري الفحوصات الطبية في مدريد رفقة مسؤولين نادي مونتيري.

وأفاد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن راموس وقع بالفعل على عقد مبدئي مع مونتيري.

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ولم ينضم المدافع الإسباني إلى أي ناد بعد انتهاء عقده مع إشبيلية في صيف 2024.

ولن يكون راموس الإسباني الوحيد في مونتيري حال إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويضم مونتيري أوليفير توريس وسيرجيو كاناليس الذي لعب رفقته في ريال مدريد.

ويدرب الفريق مارتين ديميكيليس مدافع بايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد ومانشستر سيتي وريفر بليت السابق.

وتوج راموس مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مرتين في حديقة الأمراء.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة تجعله يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل راموس 101 هدفا مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق، واستمر في حمل هذه الشارة حتى صيف 2021.

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