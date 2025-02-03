لا جازيتا: ميلان يريد استعارة فيليكس مجانا.. وموقف تشيلسي

يرغب نادي ميلان في استعارة جواو فيليكس لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن النادي الإيطالي عرض على تشيلسي ضم اللاعب البرتغالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مجانا.

وأفادت الصحيفة أن ميلان كذلك لا ينوي دفع الجزء الأكبر من راتبه وهو ما يرفضه تشيلسي حتى الآن.

وذكرت الصحيفة أن رفض النادي الإنجليزي دفع خورخي مينديز وكيل اللاعب لعقد اجتماع مع إدارة تشيلسي لإقناعه بتركه معارا إلى ميلان.

ويقود البرتغالي سيرجيو كونسيساو تدريب ميلان ولديه الرغبة في الحصول على خدمات فيليكس.

ولم يتدرب المهاجم تحت قيادة كونسيساو من قبل.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في 20 مباراة مع تشيلسي خلال جميع البطولات في الموسم الجاري.

وتمكن فيليكس من تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين آخرين.

ولعب فيليكس مباريات تشيلسي بواقع 947 دقيقة.

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة.