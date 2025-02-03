لا جازيتا: ميلان يريد استعارة فيليكس مجانا.. وموقف تشيلسي

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 12:47

كتب : FilGoal

جواو فيلكيس - تشيلسي

يرغب نادي ميلان في استعارة جواو فيليكس لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن النادي الإيطالي عرض على تشيلسي ضم اللاعب البرتغالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مجانا.

وأفادت الصحيفة أن ميلان كذلك لا ينوي دفع الجزء الأكبر من راتبه وهو ما يرفضه تشيلسي حتى الآن.

أخبار متعلقة:
مباشر اليوم الأخير من الانتقالات - نابولي يتفق مع ميلان لضم أوكافور ولكن ديلي ميل: مانشستر سيتي يفاوض بورتو من أجل ضم بديل رودري سكاي: اتفاق بين دورتموند وتشيلسي لاستعارة تشوكويميكا بدأ مسيرته مع تشيلسي.. الاتفاق يتعاقد مع لاعب النصر

وذكرت الصحيفة أن رفض النادي الإنجليزي دفع خورخي مينديز وكيل اللاعب لعقد اجتماع مع إدارة تشيلسي لإقناعه بتركه معارا إلى ميلان.

ويقود البرتغالي سيرجيو كونسيساو تدريب ميلان ولديه الرغبة في الحصول على خدمات فيليكس.

ولم يتدرب المهاجم تحت قيادة كونسيساو من قبل.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في 20 مباراة مع تشيلسي خلال جميع البطولات في الموسم الجاري.

وتمكن فيليكس من تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين آخرين.

ولعب فيليكس مباريات تشيلسي بواقع 947 دقيقة.

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة.

جواو فيليكس الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي تشيلسي ميلان ميركاتو
نرشح لكم
خبر في الجول – بعد تعثر انتقاله للبنك الأهلي.. المصري يتمم اتفاقه لاستعارة بوبو هدف الأهلي على بعد خطوة من الانضمام لـ وست بروميتش رين يعلن ضم موسى التعمري سكاي: نابولي يتمم اتفاقه مع ميلان لضم أوكافور ولكن مارسيليا يحاول ضم بن ناصر في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات مدافع نيوكاسل يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس.. والتفاصيل المالية بعد لعبه 45 دقيقة.. تقرير: كريستال بالاس يتفق مع تشيلسي لاستعارة تشيلويل وست هام يقطع إعارة وارد براوس
أخر الأخبار
خبر في الجول – بعد تعثر انتقاله للبنك الأهلي.. المصري يتمم اتفاقه لاستعارة بوبو 12 دقيقة | ميركاتو
هدف الأهلي على بعد خطوة من الانضمام لـ وست بروميتش 25 دقيقة | ميركاتو
خدمة في الجول - طرح تذاكر مباريات الجولة 12 من الدوري المصري 33 دقيقة | الدوري المصري
رين يعلن ضم موسى التعمري 44 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول – غزل المحلة يتفق مع بابافاسيليو لتدريب الفريق.. وموعد وصوله 50 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: نابولي يتمم اتفاقه مع ميلان لضم أوكافور ولكن 56 دقيقة | ميركاتو
"بحثا عن حلول".. غزل المحلة يعلن إقالة شوقي غريب 58 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو: مبابي لا يعرف كيف يلعب كمهاجم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 3 وكيل معلول يعلن رحيله عن الأهلي 4 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي