كان هدفا لليفربول.. برايتون يضم مهاجما يونانيا
الإثنين، 03 فبراير 2025 - 12:20
كتب : FilGoal
أعلن نادي برايتون يوم الاثنين ضم المهاجم اليوناني الشاب ستيفانوس تزيماس من نادي نورمبرج.
المهاجم الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بألمانيا كان هدفا لليفربول حسب تقارير عديدة.
وأفاد النادي في بيان: "يسعدنا أن نؤكد التعاقد مع ستيفانوس تزيماس من نادي نورنبرج".
وأضاف "وقع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عقدًا يستمر حتى يونيو 2030، لكنه سيبقى في ألمانيا حتى نهاية الموسم".
وخضع اللاعب للكشف الطبي وعبر منه بنجاح.
وقرر اللاعب الانضمام إلى برايتون بعد محادثات جيدة جدًا مع فابيان هورتسيلر مدرب برايتون، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.
وأفاد التقرير بأن وافق برايتون على دفع 25 مليون يورو+ إضافات.
وسجل تزيماس 10 أهداف خلال 17 مباراة لعبها مع فريقه في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم.
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