رومانو: فلامنجو يقترب من ضم جورجينيو

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 11:34

كتب : FilGoal

جورجينيو - أرسنال

اقترب نادي فلامنجو من التوصل لاتفاق للتعاقد مع جورجينيو لاعب أرسنال.

وينتهي عقد لاعب الوسط البرازيلي بنهاية الموسم الجاري.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن فلامنجو اقترب من الحصول على خدمات جورجينيو بداية من كأس العالم للأندية 2025.

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وأفاد رومانو أن فلامنجو حاول ضم اللاعب البالغ من العمر 33 عاما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن أرسنال رفض الأمر.

ولعب جورجينيو خلال الموسم الجاري مع أرسنال 20 مباراة وسجل هدفا ولم يصنع.

وشارك جورجينيو في مباريات أرسنال بواقع 1105 دقيقة.

وانضم جورجينيو إلى أرسنال قادما من تشيلسي في شتاء 2023 مقابل 11 مليون يورو.

وفي حال إتمام الصفقة سيعود اللاعب البرازيلي الأصل إلى بلاده للعب في دوريها للمرة الأولى خلال مسيرته الكروية.

وبدأ جورجينيو مسيرته في هيلاس فيرونا وخرج معارا إلى فريق سامبونيفاتشيزي قبل أن يستقر في فيرونا ويتألق.

ورحل جورجينيو إلى نابولي في شتاء 2014 مقابل 9.5 مليون يورو.

وظل 4 مواسم في نادي الجنوب قبل أن يشد الرحال إلى تشيلسي في صيف 2018 مقابل 57 مليون يورو ثم منه إلى أرسنال بعد 5 مواسم.

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