ديلي ميل: مانشستر سيتي يفاوض بورتو من أجل ضم بديل رودري

يحاول مانشستر سيتي إقناع نادي بورتو البرتغالي بالتخلي عن لاعب الوسط نيكو جونزاليس في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، حسب جريدة ديلي ميل.

سيتي حاول ضم اللاعب خلال الأيام الماضية لكن الصفقة لم تتم.

وأفاد التقرير أن إدارة سيتي جددت المفاوضات مع بورتو صباح يوم الاثنين، اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف التقرير أن سيتي سيحاول تخفيض المبلغ الذي يطلبه بورتو وهو 50 مليون جنيه إسترليني أو دفع المال في النهاية.

اللاعب يتواجد بشكل طبيعي في قائمة فريقه لمواجهة ريو أفي الليلة في ظل استمرار المفاوضات.

ويسعى الفريق السماوي لتعويض غياب الإسباني رودري الذي أثر كثيرا على نتائج مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي الذي يمر بموسم صعب، قد أبرم 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

فقد ضم كل من المهاجم عمر مرموش والمدافعان عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس، من آينتراخت فرانكفورت ولانس وبالميراس على الترتيب.