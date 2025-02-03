موناكو يعلن ضم المعتصم المصراتي

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 20:52

كتب : FilGoal

المعتصم بالله المصراتي - بشكتاش

أعلن نادي موناكو تعاقده مع المعتصم المصراتي قادما من بيشكتاش.

ووقع المصراتي على عقد مع موناكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع أحقية الشراء.

الدولي الليبي كان قد انضم لبيشكتاش في شهر يناير الماضي قبل التوقيع مع موناكو بعدها بعام.

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وشارك المصراتي منذ بداية الموسم في 25 مباراة وخلالها سجل هدفين ولم يصنع.

وتوج المصراتي مع الفريق التركي بلقبي الدوري وكأس السوبر.

وسبق للمصراتي المشاركة في 36 مباراة دولية بقميص منتخب ليبيا وخلالها سجل هدفين.

وتوج المصراتي بلقب كأس أمم إفريقيا للمحليين مع ليبيا في عام 2014 وبذلك الوقت كان لاعبا بصفوف الاتحاد الليبي.

بشكتاش المعتصم المصراتي موناكو
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