موناكو يعلن ضم المعتصم المصراتي
الإثنين، 03 فبراير 2025 - 20:52
كتب : FilGoal
أعلن نادي موناكو تعاقده مع المعتصم المصراتي قادما من بيشكتاش.
المعتصم بالله المصراتي
النادي : بشكتاش
ووقع المصراتي على عقد مع موناكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع أحقية الشراء.
الدولي الليبي كان قد انضم لبيشكتاش في شهر يناير الماضي قبل التوقيع مع موناكو بعدها بعام.
وشارك المصراتي منذ بداية الموسم في 25 مباراة وخلالها سجل هدفين ولم يصنع.
وتوج المصراتي مع الفريق التركي بلقبي الدوري وكأس السوبر.
وسبق للمصراتي المشاركة في 36 مباراة دولية بقميص منتخب ليبيا وخلالها سجل هدفين.
وتوج المصراتي بلقب كأس أمم إفريقيا للمحليين مع ليبيا في عام 2014 وبذلك الوقت كان لاعبا بصفوف الاتحاد الليبي.
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