مارسيليا يحاول ضم بن ناصر في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات
الإثنين، 03 فبراير 2025 - 13:46
كتب : FilGoal
ذكر موقع فوت ميركاتو أن نادي أولمبيك مارسيليا يحاول ضم إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.
إسماعيل بن ناصر
النادي : أولمبيك مارسيليا
وأوضح التقرير أن النادي الفرنسي يسعى لضم اللاعب الجزائري على سبيل الإعارة من ميلان.
وأظهر مارسيليا اهتمامه بالتعاقد مع بن ناصر على سبيل الإعارة في الصيف، لكن هذه الخطوة لم تتم.
وفي الساعات الأخيرة، قدم نادي مارسيليا عرضا لميلان باستعارة بن ناصر مع خيار الشراء مقابل 10 ملايين يورو.
وأضاف التقرير أن اسماعيل بن ناصر متحمس لمشروع مارسيليا، وأن الكرة الآن في ملعب ميلان.
وغاب بن ناصر عن معظم فترات الموسم بسبب إصابة في عضلة السمانة تعرض لها في بداية الموسم.
ونتيجة لذلك، شارك في 8 مباريات فقط في جميع المسابقات، بما في ذلك 6 مباريات فقط في الدوري الإيطالي.
يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن إسماعيل كونيه لاعب وسط مارسيليا من المقرر أن ينضم إلى منافسه ستاد رين، على سبيل الإعارة أيضًا.
ويمتد عقد بن ناصر مع ميلان حتى صيف 2027.