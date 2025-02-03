مارسيليا يحاول ضم بن ناصر في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 13:46

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - الجزائر

ذكر موقع فوت ميركاتو أن نادي أولمبيك مارسيليا يحاول ضم إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح التقرير أن النادي الفرنسي يسعى لضم اللاعب الجزائري على سبيل الإعارة من ميلان.

وأظهر مارسيليا اهتمامه بالتعاقد مع بن ناصر على سبيل الإعارة في الصيف، لكن هذه الخطوة لم تتم.

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وفي الساعات الأخيرة، قدم نادي مارسيليا عرضا لميلان باستعارة بن ناصر مع خيار الشراء مقابل 10 ملايين يورو.

وأضاف التقرير أن اسماعيل بن ناصر متحمس لمشروع مارسيليا، وأن الكرة الآن في ملعب ميلان.

وغاب بن ناصر عن معظم فترات الموسم بسبب إصابة في عضلة السمانة تعرض لها في بداية الموسم.

ونتيجة لذلك، شارك في 8 مباريات فقط في جميع المسابقات، بما في ذلك 6 مباريات فقط في الدوري الإيطالي.

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن إسماعيل كونيه لاعب وسط مارسيليا من المقرر أن ينضم إلى منافسه ستاد رين، على سبيل الإعارة أيضًا.

ويمتد عقد بن ناصر مع ميلان حتى صيف 2027.

إسماعيل بن ناصر ميلان مارسيليا
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