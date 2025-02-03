رين يعلن ضم موسى التعمري

أعلن نادي ستاد رين يوم الاثنين ضم الأردني موسى التعمري قادما من مونبييليه.

وارتبط اسم التعمري بالانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ولم يعلن النادي الفرنسي مدة الصفقة أو قيمتها، لكن تقارير رجحت أن الصفقة تمت مقابل 9 ملايين يورو.

وسيمتد تعاقد المهاجم الأردني مع فريقه الجديد حتى صيف 2028.

وينضم التعمري لتعويض رحيل الجزائري أمين جويري الذي انضم لمارسيليا منذ أيام مقابل 19 مليون يورو.

𝑩𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆 toujours, comme Ted Lasso. Mousa Al-Tamari pour faire vibrer le Roazhon Park. 🏹 pic.twitter.com/w48pfNx7Cb — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 3, 2025

وربطت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اسم الأردني بالانضمام للأهلي لكن مصدر من النادي صرّح لـ FilGoal.com: "خبر صحيفة ليكيب الفرنسية عن تقديمنا لعرض قيمته 6 ملايين يورو لضم موسى التعمري غير صحيح".

وأوضح "لم نتقدم بأي عروض بمثل هذه المبالغ الكبيرة في سوق الانتقالات".

وسجل التعمري هدفين وصنع هدفا في 14 مباراة بالدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

ويحتل رين المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة من 20 مباراة.