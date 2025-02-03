رين يعلن ضم موسى التعمري

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 15:19

كتب : FilGoal

موسى التعمري - الأردن

أعلن نادي ستاد رين يوم الاثنين ضم الأردني موسى التعمري قادما من مونبييليه.

وارتبط اسم التعمري بالانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ولم يعلن النادي الفرنسي مدة الصفقة أو قيمتها، لكن تقارير رجحت أن الصفقة تمت مقابل 9 ملايين يورو.

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وسيمتد تعاقد المهاجم الأردني مع فريقه الجديد حتى صيف 2028.

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وينضم التعمري لتعويض رحيل الجزائري أمين جويري الذي انضم لمارسيليا منذ أيام مقابل 19 مليون يورو.

وربطت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اسم الأردني بالانضمام للأهلي لكن مصدر من النادي صرّح لـ FilGoal.com: "خبر صحيفة ليكيب الفرنسية عن تقديمنا لعرض قيمته 6 ملايين يورو لضم موسى التعمري غير صحيح".

وأوضح "لم نتقدم بأي عروض بمثل هذه المبالغ الكبيرة في سوق الانتقالات".

وسجل التعمري هدفين وصنع هدفا في 14 مباراة بالدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

ويحتل رين المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة من 20 مباراة.

موسى التعمري ستاد رين مونبلييه
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