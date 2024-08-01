أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم الخامس لـ البعثة المصرية

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 00:30

كتب : محمد سمير

محمد علي - مصر – فرنسا – كرة يد – أولمبياد باريس 2024

انتهت منافسات البعثة المصرية في خامس أيام أولمبياد باريس 2024 سواء في الرياضات الفردية أو الجماعية.

وإليكم ملخص نتئج البعثة المصرية في اليوم الخامس لـ باريس 2024.

القوس والسهم

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أولمبياد باريس باريس 2024 ملخص البعثة المصرية
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