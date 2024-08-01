أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم الخامس لـ البعثة المصرية

انتهت منافسات البعثة المصرية في خامس أيام أولمبياد باريس 2024 سواء في الرياضات الفردية أو الجماعية.

وإليكم ملخص نتئج البعثة المصرية في اليوم الخامس لـ باريس 2024.

القوس والسهم

ودعت جنى علي المنافسات من دور الـ 64 بالخسارة من الكورية الجنوبية نام سيهيون بنتيجة 7-1.(طالع التفاصيل)

التجديف

أنهى الثنائي أحمد خالد ومحمد قوطة مشواره في المركز الـ16 والأخير في منافسات الزوجي.

وأنهى عبد الخالق البنا سباق نصف نهائي المراكز الترتيبية في المركز الرابع بزمن 7:02.76 لينتقل إلى الترتيب من المراكز 19 إلى 24. (طالع التفاصيل)

الرماية

حققت ماجي عشماوي 110 طبقا من أصل 125. وأنهت منافسات التراب بالمركز الـ 27. (طالع التفاصيل)

إبراهيم كُريم ينهي منافساته في المركز 41 من أصل 44.

الملاكمة

خسارة عمر العوضي بنتيجة 5-0 بإجماع تقييم الحكام أمام الأوزبكي أسدخوجا مويدينخوجاييف في دور الـ 16. (طالع التفاصيل)

السلاح

منتخب مصر أنهى المنافسات في المركز السادس بالخسارة من إيطاليا. (طالع التفاصيل)

تنس طاولة

دينا مشرف تودع منافسات فردي سيدات بالخسارة من اليابانية هينا هاياتا من دور الـ 32. (طالع التفاصيل)

عمر عصر يتأهل لربع النهائي بالفوز على الكازاخي كيريل جيراسيمينكو بنتيجة 4-2 بعدما قلب تأخره لفوز. (طالع التفاصيل)

كرة يد

منتخب فرنسا يتعادل مع مصر في الثانية الأخيرة 26-26 في الجولة الثالثة من دور المجموعات. (طالع التفاصيل)