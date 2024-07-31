أولمبياد باريس - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. دينا مشرف تودع منافسات تنس الطاولة

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 13:57

كتب : محمد سمير

دينا مشرف - لاعبة مصر في تنس الطاولة

قدمت دينا مشرف لاعبة تنس الطاولة المصرية منافسات فردي السيدات بأولمبياد باريس من دور الـ 32.

وخسرت دينا مشرف أمام اليابانية هينا هاياتا المصنفة الثالثة في البطولة بنتيجة 4-0.

وبخلاف الشوط الثالث قدمت دينا أداء جيدا وكانت قاب قوسين أو أدنى من حسم الثلاثة أشواط الأخرى لكن خبرة اللاعبة اليابانية حسمت المباراة.

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وخطفت هاياتا الشوط الأول بنتيجة 13-15، بينما الشوط الثاني بنتيجة 10-12.

بينما تفوقت اللاعبة اليابانية في الشوط الثالث بنتيجة 11-3.

واختتمت منافسات الشوط الرابع بنتيجة 11-9 لتُنهي المباراة.

ويتبقى لدينا مشرف منافسات فرق السيدات والمقرر أن تواجه منتخب الصين المصنف الأول عالميا.

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من هي دينا مشرف

من عائلة كبيرة احترفت لعبة تنس الطاولة، وجدها وفيق مشرف رئيس اتحاد تنس الطاولة السابق ووالدها علاء مشرف نائب رئيس الاتحاد الدولي ووالدتها شيرين الألفي نجمة الزمالك في اللعبة.

بدأت ممارسة اللعبة بعمر 7 سنوات وأرادت والدتها أن تلعب تنس أرضي بدلا من تنس الطاولة، وبعد فترة تحولت للمشاركة في تنس الطاولة.

وصفت حصولها على "منحة آسيا" من الاتحاد الدولي بعد الفوز ببطولة إفريقيا مع منتخب مصر تحت 15 عاما بعمر 14 عاما بنقطة التحول في مسيرتها.

تشارك دينا في الأولمبياد للمرة الرابعة تواليا بعد لندن 2012 وريو 2016 وطوكيو 2020.

وهيمنت على لقب إفريقيا لمدة 7 سنوات متتالية من 2014 وحتى 2020 وحصدت اللقب إجمالا 8 مرات، وشاركت في كأس العالم 8 مرات.

تخرجت من كلية إدارة أعمال بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وقبل أي مباراة تفضل تناول الموز والبلح وشرب عصير التفاح أو البرتقال.

خلال مسيرتها حققت العديد من الألقاب على المستوى الفردي والجماعي، وباتت أول لاعبة مصرية تدخل قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم.

ووصلت للمركز الـ 22 في التصنيف العالمي كأفضل ترتيب للاعبة مصرية على الإطلاق في 2023.

تنافس دينا في فردي السيدات وزوجي المختلط مع عمر عصر والفرق في النسخة الحالية من الأولمبياد.

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أولمبياد باريس دينا مشرف تنس طاولة
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