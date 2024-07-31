أولمبياد باريس - نهاية منافسات إبراهيم كُريم وماجي عشماوي في الرماية

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 13:36

كتب : محمد سمير

ماجي عشماوي - الرماية

اختتمت منافسات تصفيات رجال 50م مسدس بـ 3 أوضاع مختلفة واستكمال تصفيات سيدات مسابقة "التراب".

وأنهى إبراهيم كُريم منافسات الرجال في المركز 41 من أصل 44.

وحقق كُريم 576 نقطة، ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز فقط إلى النهائي.

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بينما في منافسات التراب حصدت ماجي عشماوي المركز 27 من أصل 30.

ونجحت ماجي عشماوي في تحقيق 110 طبقا من أصل 125.

وبذلك تختتم منافسات اليوم لرياضة الرماية.

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من هي ماجي عشماوي

بدأت الرماية بـ عمر 18 عاما في 2010 للتجربة فقط ولكن المدربين أعجبوا بمستواها ونصحوها بالاستمرار والاحتراف.

زوجها أحمد قمر لاعب رماية هو الآخر لذلك يقدم لها الدعم بشدة ويتفهم متطلبات اللعبة.

مشاركة ماجي الأولمبية الأولى كانت في دورة طوكيو 2020.

ماجي كانت أول لاعبة مصرية تدخل ضمن ترتيب أفضل 10 لاعبات رماية في العالم.

تأهلت لأولمبياد باريس بعد الحصول على الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا 2023.

من هو إبراهيم كُريم

متخصص في منافسات الرماية 50 متر من 3 أوضاع مختلفة.

تأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بعد الحصول على الميدالية الذهبية ببطولة إفريقيا.

طموحه خلال الأولمبياد هو الحصول على ميدالية وليس فقط الظهور بشكل مشرف.

خلال كأس العالم الماضي حقق رقما أفضل مما يحققه خلال تدريباته.

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أولمبياد باريس تنس طاولة ماجي عشماوي إبراهيم كُريم
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