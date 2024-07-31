أولمبياد باريس - زوجي التجديف في المركز الأخير.. والبنا ينافس على مركز ترتيبي

اختتمت منافسات زوجي التجديف بأولمبياد باريس وحصد الثنائي المصري أحمد خالد ومحمد قوطة المركز السادس عشر والأخير.

بينما ينافس عبد الخالق البنا على المراكز من 19 إلى 24 بعد حصوله على رابع سباق نصف نهائي المرحلة الترتيبية.

وبذلك يحقق البنا أسوأ مراكزه في تاريخ مشاركاته بالأولمبياد.

وكان البنا قد حقق المركز العاشر في أولمبياد ريو 2016 بينما حصد المركز 14 في طوكيو 2020.

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وأنهى البنا سباق نصف نهائي المراكز الترتيبية في المركز الرابع بزمن 7:02.76 لينتقل إلى الترتيب من المراكز 19 إلى 24.

وتنطلق منافسات الترتيب يوم الجمعة الساعة 11:18 صباحا.

بينما في منافسات الزوجي أنهى الثنائي أحمد خالد ومحمد قوطة مشواره في المركز الـ16 والأخير.

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