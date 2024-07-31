أولمبياد باريس - حلم الميدالية يتبخر.. رغم 19 نقطة من زياد خسارة منتخب سلاح السابر

تبخر حلم منتخب مصر لسلاح السابر في المنافسة على ميدالية بعد الخسارة من ربع النهائي أمام فرنسا.

وودع منتخب مصر منافسات فرق سلاح السابر بالخسارة من فرنسا بنتيجة 45-41 بعد مباراة ماراثونية.

ولم يشفع الأداء الجيد من زياد السيسي وتحقيق 19 نقطة بمفرده في تحقيق الفوز.

ويمثل منتخب مصر الثلاثي زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز.

وتقام منافسات الفرق عن طريق 3 مواجهات لكل لاعب أمام 3 لاعبين من الفريق الآخر، ومن يصل إلى 45 نقطة أولا يحسم تأهله.

وكان منتخب مصر متقدما بنتيجة 20-11 عقب نهاية 4 فترات، لعب خلالهم زياد السيسي مرتين.

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وشهدت الفترة السادسة أسوأ أداء لمنتخب مصر بعد خسارة محمد عامر بنتيجة 10-2 لتصبح النتيجة 30-27 لصالح فرنسا في أول تقدم.

ورغم توسيع فرنسا للفارق إلا أن زياد السيسي في الفترة الثامنة وقبل الأخيرة تألق وقاد المنتخب للتقدم من جديد بنتيجة 40-39.

وكان يكفي منتخب مصر الوصول للنقطة 45 أولا من أجل حصد بطاقة التأهل لنصف النهائي لكن خسر الفراعنة في النهاية 45-41.

ويلعب منتخب مصر اليوم منافسات المرحلة الترتيبية من المراكز الخامس حتى الثامن.

ويواجه منتخب مصر نظيره كندا في نصف نهائي المرحلة الترتيبية.

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