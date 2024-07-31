أولمبياد باريس - موريجارد يتأهل لربع نهائي تنس الطاولة ويضرب موعدا ناريا مع عمر عصر

تأهل السويدي ترولس موريجارد إلى ربع نهائي منافسات تنس الطاولة في أولمبياد باريس 2024 وضرب موعدا قويا مع لاعبنا المصري عمر عصر.

ووصل عصر لهذا الدور من المسابقة بعد الفوز على

وتفوق السويدي على شينج جوي كاو لاعب الصين تايبيه بنتيجة 4-1.

وجاءت نتائج الأشواط: 14-16 و13-11 و11-8 و11-10 و11-6.

وكان ترولس موريجارد قد أقصى الصيني تشوكين وانج المصنف الأول عالميا منافسات فردي رجال تنس الطاولة في مفاجأة من العيار الثقيل في دور الـ 32.

وجاءت المواجهة الأخيرة بين عصر وموريجارد في بطولة العالم وانتصر عصر بنتيجة 4-2.

وكرر عصر إنجازه في أولمبياد طوكيو بالتواجد بين أفضل ثمانية لاعبين في العالم، بعدما حول عصر تأخره من 0-2 إلى فوز 4-2 ضمن منافسات ثمن النهائي.

وشهد اللقاء تواجد زين الدين زيدان أسطورة فرنسا لكرة القدم والذي كان يشاهد المباريات المقامة لثمن نهائي تنس الطاولة.

وتقام منافسات ربع النهائي غدا الخميس، حيث تبدأ المباراة بين عصر والسويدي في العاشرة مساءً.

ويسعى عمر عصر لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للمربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخ مصر.

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من هو عمر عصر؟