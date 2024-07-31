أولمبياد باريس - موريجارد يتأهل لربع نهائي تنس الطاولة ويضرب موعدا ناريا مع عمر عصر

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 22:17

كتب : FilGoal

عمر عصر - تنس طاولة

تأهل السويدي ترولس موريجارد إلى ربع نهائي منافسات تنس الطاولة في أولمبياد باريس 2024 وضرب موعدا قويا مع لاعبنا المصري عمر عصر.

ووصل عصر لهذا الدور من المسابقة بعد الفوز على

وتفوق السويدي على شينج جوي كاو لاعب الصين تايبيه بنتيجة 4-1.

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وجاءت نتائج الأشواط: 14-16 و13-11 و11-8 و11-10 و11-6.

وكان ترولس موريجارد قد أقصى الصيني تشوكين وانج المصنف الأول عالميا منافسات فردي رجال تنس الطاولة في مفاجأة من العيار الثقيل في دور الـ 32.

وجاءت المواجهة الأخيرة بين عصر وموريجارد في بطولة العالم وانتصر عصر بنتيجة 4-2.

وكرر عصر إنجازه في أولمبياد طوكيو بالتواجد بين أفضل ثمانية لاعبين في العالم، بعدما حول عصر تأخره من 0-2 إلى فوز 4-2 ضمن منافسات ثمن النهائي.

وشهد اللقاء تواجد زين الدين زيدان أسطورة فرنسا لكرة القدم والذي كان يشاهد المباريات المقامة لثمن نهائي تنس الطاولة.

وتقام منافسات ربع النهائي غدا الخميس، حيث تبدأ المباراة بين عصر والسويدي في العاشرة مساءً.

ويسعى عمر عصر لتحقيق إنجاز تاريخي بالوصول للمربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخ مصر.

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من هو عمر عصر؟

صاحب أفضل إنجاز مصري وإفريقي في تنس الطاولة بالأولمبياد بالحصول على المركز الخامس في طوكيو 2020، والذي وصفه بـ "الصدفة".

عصر ثاني لاعب إفريقي وأول عربي يصل لربع نهائي بطولة العالم.

بدأ ممارسة اللعب بعمر 4 سنوات بمدينة دسوق التي اشتهرت بتخريج اللاعبين المميزين في اللعبة، وكان والده سببا في حبه للعبةـ وعمه كان مدربا في نادي دسوق ومنذ ذلك الحين استمر في اللعب.

بعمر 14 عاما حصل على منحة دراسية لمدة 4 سنوات من الاتحاد الدولي للعبة ما ساعده على خوض الكثير من المعسكرات وتحسين مهاراته، وتخرج من كلية إدارة أعمال من الأكاديمية البحرية.

انضم للأهلي وعقب تألقه خاض تجربة احترافية طويلة في السويد ثم فرنسا وألمانيا والسعودية.

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قدوته: العداء الجاميكي يوسين بولت ومحمد صلاح قائد منتخب مصر ووانج لوكين لاعب تنس الطاولة الصيني والنيجيري أرونا كوادري لاعب تنس الطاولة.

يعيش حاليا في مدينة دوسلدروف بألمانيا رفقة عائلته.

في أبريل الماضي حقق عصر أفضل مركز للاعب مصر وعربي بالوصول للمركز 14 عالميا.

وإذا تحدثنا عن الألقاب الفردية والجماعية مع الفرق ومنتخب مصر فلن ننتهي، ويشارك في الأولمبياد للمرة الرابعة على التوالي بعد لندن 2012 وريو 2016 وطوكيو 2020.

ينافس عمر في فردي الرجال وزوجي المختلط مع دينا مشرف والفرق في النسخة الحالية من الأولمبياد.

تنس طاولة عمر عصر السويدي ترولس موريجارد
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