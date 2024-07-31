أولمبياد باريس - نهاية منافسات الملاكمة بخسارة عمر العوضي
الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 17:51
كتب : محمد سمير
ودعت البعثة المصرية للملاكمة منافساتها في أولمبياد باريس بعد خسارة عمر العوضي.
وخسر عمر العوضي أمام أسدخوجا مويدينخوجاييف لاعب أوزبكستان في ثمن نهائي وزن 71 كجم.
وانتهى اللقاء لصالح لاعب أوزبكستان بنتيجة 5-0 بإجماع تقييم الحكام.
وكان عمر عرابي قد ودع من نفس الدور أمس الثلاثاء ضمن منافسات وزن 80 كجم.
بينما المشاركة النسائية الوحيدة لم تكتمل بعد إقصاء يمنى عياد لتخطيها الوزن المسموح.
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من هو عمر العوضي
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