أولمبياد باريس - نهاية منافسات الملاكمة بخسارة عمر العوضي

مواليد 4 أغسطس 1999 ويتأهل إلى الأولمبياد للمرة الأولى في مشواره.

بدأ الملاكمة منذ كان عمره 4 سنوات في مسقط رأسه ببورسعيد بسبب تأثره بوالده، واستمر لمدة 3 سنوات كتعليم فقط قبل المشاركة في البطولة.

لعب الجمباز بجانب الملاكمة في البداية من أجل التأسيس البدني.

شارك لفترة في المصارعة الرومانية وحقق المركز الثالث في بطولة الجمهورية ليخيره والده وقتها بين اللعبتين واختار عمر في النهاية الملاكمة.

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