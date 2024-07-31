أولمبياد باريس - نهاية منافسات الملاكمة بخسارة عمر العوضي

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 17:51

كتب : محمد سمير

عمر العوضي - ملاكمة

ودعت البعثة المصرية للملاكمة منافساتها في أولمبياد باريس بعد خسارة عمر العوضي.

وخسر عمر العوضي أمام أسدخوجا مويدينخوجاييف لاعب أوزبكستان في ثمن نهائي وزن 71 كجم.

وانتهى اللقاء لصالح لاعب أوزبكستان بنتيجة 5-0 بإجماع تقييم الحكام.

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وكان عمر عرابي قد ودع من نفس الدور أمس الثلاثاء ضمن منافسات وزن 80 كجم.

بينما المشاركة النسائية الوحيدة لم تكتمل بعد إقصاء يمنى عياد لتخطيها الوزن المسموح.

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من هو عمر العوضي

مواليد 4 أغسطس 1999 ويتأهل إلى الأولمبياد للمرة الأولى في مشواره.

بدأ الملاكمة منذ كان عمره 4 سنوات في مسقط رأسه ببورسعيد بسبب تأثره بوالده، واستمر لمدة 3 سنوات كتعليم فقط قبل المشاركة في البطولة.

لعب الجمباز بجانب الملاكمة في البداية من أجل التأسيس البدني.

شارك لفترة في المصارعة الرومانية وحقق المركز الثالث في بطولة الجمهورية ليخيره والده وقتها بين اللعبتين واختار عمر في النهاية الملاكمة.

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أولمبياد باريس الملاكمة عمر العوضي
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