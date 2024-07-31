أولمبياد باريس - جنا علي تودع منافسات القوس والسهم من دور الـ 32

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 17:54

كتب : FilGoal

جنا علي - لاعبة القوس والسهم

ودعت جنا علي منافسات القوس والسهم فردي سيدات في أولمبياد باريس 2024 بالخسارة من الكورية الجنوبية نام سيهيون.

وخسر جنا بنتيجة 7-1 في منافسات دور الـ 32 من المسابقة.

وتفوقت الكورية على في أول شوطين بنتيجة 30-23 و20-25.

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ثم تعادلا في الشوط الثالث بنتيجة 28-28.

وفي الرابع حسمت الكورية الفوز لصالحها بنتيجة 29-28.

يخوض كل لاعب شوط وينفذ فيه 3 رميات وأكثر من يحقق نقاطا هو ما يحصد نقطتين مقابل فوزه بالشوط، وفي حال التعادل يتم تقاسم النقاط.

وبذلك فازت الكورية بنتيجة 7-1 على جنا علي.

بعد ذلك فازت الكورية في دور الـ 16 على التشيكية ماري هوراشكوفا بنتيجة 7-3.

وستواجه في ربع النهائي الرومانية مادلينا أمايستارايوي يوم 3 أغسطس المقبل.

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من هي جنا علي؟

المصنفة 113 عالميا، وكان أفضل تصنيف عالمي لها المركز 92 في مارس 2024.

تبلغ من العمر 19 عاما وتأهلت إلى الأولمبياد لأول مرة بعد تحقيق لقب بطولة إفريقيا بعد فوزها على زميلتها رنا كامل.

حققت ذهبيتي إفريقيا على المستويين الفردي والفرق.

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