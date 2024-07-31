أولمبياد باريس – فوز مصر الأول يتأجل.. تعادل مزعج لرجال اليد ضد فرنسا

تعادل منتخب مصر لكرة اليد رجال مع فرنسا مساء اليوم الأربعاء بنتيجة 26-26 بسيناريو مزعج للغاية للفراعنة.

والتقى منتخب مصر مع فرنسا في ثالث جولات أولمبياد باريس 2024 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

بتلك النتيجة وصل رصيد منتخب مصر إلى 3 نقاط يحتل بهم المركز الثالث في الترتيب.

فيما حصد منتخب فرنسا أول نقطة له في البطولة بعدما خسر مباراتيه السابقتين.

وبذلك التعادل تأجل الانتصار الأول تاريخيا لمصر على فرنسا بعد سبع مواجهات بواقع أربع مباريات في بطولة العالم وثلاثة في الأولمبياد بما فيهم لقاء اليوم.

وفي كل المواجهات السابقة كان الفوز من نصيب فرنسا.

وكان منتخب مصر تأخر في النتيجة إلى أن تقدم لأول مرة في الدقيقة 15 بواقع 8-7.

وظل منتخب مصر محافظا على تقدمه وأنهى الشوط الأول بنتيجة 15-11.

وأدرك منتخب فرنسا التعادل في الدقيقة 42 وكانت النتيجة تشير لـ19 هدفا لكل فريق.

وبعدها تقدم المنتخب الفرنسي بفارق هدف، لكن الفراعنة عادوا مباشرة للتعادل والتقدم 21-20.

وتعادل منتخب فرنسا مرة أخرى في الدقيقة 53-53، وبعدها استطاع منتخب مصر التقدم بفارق هدفين.

وفي الدقيقة 58 تقدم منتخب مصر في النتيجة 26-25 ولكن في النهاية ومن مخالفة عكسية شن منتخب فرنسا هجوما سريعا مع تبقي ثماني ثواني وأدرك التعادل.

وكان يحيى خالد هو هداف مصر في مباراة فرنسا بعدما سجل ثمانية أهداف يليه أحمد عادل بستة أهداف ثم علي زين بخمسة أهداف.

فيما تصدى محمد علي لـ11 تسديدة من أصل 37 واجهها وهو أكثر من عدد تصديات حارسي فرنسا في اللقاء بواقع 10 لهما.

وسيلتقي منتخب مصر مع النرويج يوم الجمعة المقبلة في العاشرة مساء.

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