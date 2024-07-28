انتهت أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. محمد السيد يحصد البرونزيــــــــــــــة في اليوم الثاني

تنطلق ثاني أيام منافسات أولمبياد باريس 2024، اليوم الأحد الموافق 28 من شهر يوليو.

ويشهد اليوم عددا من المنافسات المختلفة للبعثة المصرية.

ويقدم لكم FilGoal.com خدمة متابعة نتائج البعثة المصرية أول بأول كالآتي:

السلاح

محمد السيد يحصد البرونزية باللمسة الذهبية 8-7. (طالع التفاصيل)

اللعب على اللمسة الذهبية لحسم الميدالية البرونزية

تعادل قبل ثواني على نهاية اللقاء 7-7

5-5 للاعب قبل دقيقتين على النهاية.

تقدم المجري بنتيجة 3-2

بداية اللقاء بين محمد السيد والمجري تيبور في مباراة الميدالية البرونزية.

محمد السيد يخسر من بوريل 15-8 وينافس على البرونزية ضد المجري في لقاء يبدأ في العاشرة و20 دقيقة. (طالع التفاصيل)

محمد السيد يقلص الفارق لـ 10-6.

محمد السيد يتأخر في النتيجة 9-4.

الفرنسي يتقدم على محمد السيد 4-2

بداية مباراة محمد السيد والفرنسي يانيك بوريل

تأهل الياباني كوكي كانو لنهائي السلاح، فيما سيخوض المجري تيبور أندراسفي مباراة المركز الثالث.

المباراة تبدأ بعد قليل ومذاعة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

محمد السيد يواجه الفرنسي يانيك بوريل في الساعة 9:25. (طالع التفاصيل)

محمد السيد إلى نصف النهاااائي بالفوز 9-8 باللمسة الذهبية.

اللعب على اللمسة الذهبية بعد التعادل 8-8

التعادل مستمر 5-5

التعادل 3-3 بين السيد ولويولا

انطلاق المباراة

محمد السيد يواجه البلجيكي نيسير لويولا في ربع النهائي

إلى ربع النهااااااااااائي.. محمد السيد يفوز 15-10 وينتظر منافسه. (طالع التفاصيل)

انتهاء الفترة الثانية بتقدم محمد السيد 12-6

انتهاء الفترة الأولى بتقدم محمد السيد 5-2

انطلاق المباراة

محمد السيد يواجه الإيطالي أندريا سانتاريللي المصنف 26 عالميا في ثمن النهائي الساعة 4:05 عصرا (التفاصيل من هنا)

محمد السيد يهزم الكولومبي جون إديسون 15-7 ويتأهل إلى ثمن النهائي.

انطلاق المباراة

محمد السيد × الكولومبي جون إديسون - دور الـ 32 فردي رجال المبارزة.

-------------------------

محمد ياسين يخسر باللمسة الذهبية أمام الياباني مينوبي كازاياسو بنتيجة 9-8

انطلاق المباراة

محمد ياسين × الياباني مينوبي كازاياسو - دور الـ32 فردي رجال المبارزة

--------------------------

محمود محسن يخسر 8-15 ويودع منافسات سيف المبارزة

التأخر بنتيجة 4-6

انطلاق مباراة محمود محسن

محمود محسن × التشيكي ياكوب يوركا - دور الـ 64 فردي رجال المبارزة (11 صباحا)

-----------------------------------

دور الـ 32 فردي سيدات الشيش (التفاصيل من هنا)

خسارة يارا الشرقاوي أمام الصينية هوانج كيانكيان بنتيجة 5-15 لتودع المنافسات

خسارة سارة حسني من الإيطالية مارتينا فافاريتو بنتيجة 15-5

خسارة ملك حمزة أمام الألمانية آن ساوير بنتيجة 15-3

======================

كرة طائرة شاطئية

خسارة منتخب مصر للكرة الشاطئية بنتيجة 2-0 أمام البرازيل (21-14 و21-19). (طالع التفاصيل)

دعاء الغباشي / مروة مجدي × ثنائي البرازيل - الجولة الأولى دور المجموعات (5 مساء)

=================

تنس

ميار شريف تخسر المجموعة الثالثة واللقاء بنتيجة مجموعتين مقابل 1، بعد خسارة المجموعة الثالثة 6-1. (طالع التفاصيل)

ميار تخسر في المجموعة الثانية بنتيجة 7-5

ميار تفوز في المجموعة الأولى بنتيجة 6-2

بداية اللقاء

ميار الشريف × كارولين فوزنياكي (8:15 مساء)

=========================

الرماية

نهاية منافسات 10 متر بندقية هوائية للرجال، محمد حمدي في المركز 24 بينما إبراهيم كُريم في المركز 39. (التفاصيل من هنا)

انطلاق المنافسات

محمد حمدي وإبراهيم كُريم - تصفيات 10م بندقية هوائية

----------------------

ريماس خليل ومي مجدي تودعن منافسات رماية 10م بندقية هوائية بعد احتلال المركزين 29 و35 على الترتيب من أصل 44 لاعبة مشاركة.. وتتأهل أول 8 لاعبات فقط إلى النهائي..ريماس خليل حققت 625.5 نقطة بينما مي مجدي حققت 624.7 نقطة. (التفاصيل من هنا)

انطلاق المنافسات

ريماس خليل ومي مجدي - تصفيات 10م بندقية هوائية

==================

تنس الطاولة

عمر عصر يفوز 4-1 ويتأهل إلى دور الـ 32 من منافسات فردي الرجال (التفاصيل من هنا)

شوط متبقي على التأهل وعمر عصر متقدم 3-1

عمر عصر يتقدم 2-1 في الأشواط

انطلاق المباراة

عمر عصر × فابيو راكوتواريمانانا (دور الـ 64 فردي)

-----------------------------------

محمد البيلي يخسر أمام البولندي ريزميسكي بنتيجة 4-0 (التفاصيل من هنا)

انطلاق المباراة

محمد البيلي × البولندي ميلوسز ريزميسكي (دور الـ 64 فردي)

-------------------------------

دينا مشرف تتأهل لدور الـ 32 بالفوز 4-1. (طالع التفاصيل)

دينا مشرف × الإسبانية ماريا شياو - دور الـ 64 فردي سيدات (11 مساء)

===================

السباحة

لجين تنهي منافسات السباحة في المركز 24 بالترتيب العام بزمن 2:07:19 وتفشل في التأهل لنصف النهائي (التفاصيل من هنا)

انطلاق المنافسات

لجين عبد الله منافسات 200م حرة - تصفيات (1:05 ظهرا)

======================

التجديف

حصد الثنائي المصري المركز الخامس والأخير في التصفية الثالثة بزمن 7:20:92 ويلعبان بمنافسات الترضية ليلتحق أول 3 من السباق بنصف النهائي. (التفاصيل من هنا)

محمد قوطة وأحمد خالد، زوجي التجديف الخفيف