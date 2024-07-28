أولمبياد باريس - ريماس خليل ومي مجدي تودعن منافسات رماية بندقية هوائية

ودع الثنائي ريماس خليل ومي مجدي منافسات الرماية 10 متر بندقية هوائية.

ويتأهل أول 8 لاعبات فقط من التصفيات إلى النهائي، وفشلت اللاعبتان المصريتان في التواجد بالمراكز الأولى.

واحتلت ريماس خليل المركز 29، بينما مي مجدي المركز 35 بين 44 لاعبة مشاركة.

وحققت ريماس 625.5 نقطة، بينما مي مجدي حصدت 624.7 نقطة.

وحطمت هيوجين بان لاعبة كوريا الجنوبية الرقم الأولمبي بتحقيق 634.5.

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من هي ريماس خليل

أصغر لاعبة متأهلة لأولمبياد باريس 2024 في منافسات الرماية.

تدرس ريماس في الصف الثالث الثانوي ووفقا لحديثها فإنها تستطيع التوفيق بين الدراسة والرياضة بشكل طبيعي بسبب مساعدة والدها لها.

تأهلت إلى أولمبياد باريس 2024 بعد حصولها على الميدالية الفضية في منافسات 10 متر مسدس سيدات.

هدفها هو الحصول على ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية.

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من هي مي مجدي

بدأت ممارسة الرماية في سن الـ 13 سنة وبعد عام من التدريب والمشاركة في بطولة الجمهورية، تم تصعيدها للمنتخب الأول في 2021.

مي مجدي لم تكن هي المتأهلة للأولمبياد في البداية ولكنها شاركت بدلا من الزهراء شعبان التي لم تحصل على النقاط الكافية للتأهل في النهاية.

تلعب مي مع نادي صيد المحلة وكانت أول سيدة تحقق ميدالية في الرماية من محافظة الغربية بعد الحصول على 3 ميداليات في بطولة إفريقيا 2022.