أولمبياد باريس - ريماس خليل ومي مجدي تودعن منافسات رماية بندقية هوائية

الأحد، 28 يوليه 2024 - 12:09

كتب : محمد سمير

بعثة الرماية

ودع الثنائي ريماس خليل ومي مجدي منافسات الرماية 10 متر بندقية هوائية.

ويتأهل أول 8 لاعبات فقط من التصفيات إلى النهائي، وفشلت اللاعبتان المصريتان في التواجد بالمراكز الأولى.

واحتلت ريماس خليل المركز 29، بينما مي مجدي المركز 35 بين 44 لاعبة مشاركة.

أخبار متعلقة:
مباشر أولمبياد باريس - البعثة المصرية.. لجين تودع منافسات السباحة أولمبياد باريس - كرة يد.. قبل مواجهة مصر.. الدنمارك تنتصر على فرنسا بفارق 8 أهداف أولمبياد باريس - في الجول يكشف هل يمكن طبيا زيادة الوزن خلال ساعات بعد استبعاد يمنى عياد من الملاكمة أولمبياد باريس - أول ميدالية عربية.. التونسي فارس فرجاني يحصد فضية سلاح السابر

وحققت ريماس 625.5 نقطة، بينما مي مجدي حصدت 624.7 نقطة.

وحطمت هيوجين بان لاعبة كوريا الجنوبية الرقم الأولمبي بتحقيق 634.5.

لمعرفة كافة مواعيد البعثة المصرية في أولمبياد باريس ومتابعة النتائج من هنا

من هي ريماس خليل

أصغر لاعبة متأهلة لأولمبياد باريس 2024 في منافسات الرماية.

تدرس ريماس في الصف الثالث الثانوي ووفقا لحديثها فإنها تستطيع التوفيق بين الدراسة والرياضة بشكل طبيعي بسبب مساعدة والدها لها.

تأهلت إلى أولمبياد باريس 2024 بعد حصولها على الميدالية الفضية في منافسات 10 متر مسدس سيدات.

هدفها هو الحصول على ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية.

تعرف على قصص جميع لاعبي البعثة المصرية من هنا

من هي مي مجدي

بدأت ممارسة الرماية في سن الـ 13 سنة وبعد عام من التدريب والمشاركة في بطولة الجمهورية، تم تصعيدها للمنتخب الأول في 2021.

مي مجدي لم تكن هي المتأهلة للأولمبياد في البداية ولكنها شاركت بدلا من الزهراء شعبان التي لم تحصل على النقاط الكافية للتأهل في النهاية.

تلعب مي مع نادي صيد المحلة وكانت أول سيدة تحقق ميدالية في الرماية من محافظة الغربية بعد الحصول على 3 ميداليات في بطولة إفريقيا 2022.

أولمبياد باريس الرماية ريماس خليل مي مجدي
نرشح لكم
أولمبياد باريس - باحتفال كريستيانو.. محمد السيد إلى ثمن نهائي سلاح المبارزة أولمبياد باريس - محمد البيلي يودع منافسات تنس الطاولة من دور الـ 64 أولمبياد باريس - زوجي التجديف ينتقل لمنافسات الترضية أولمبياد باريس - لجين عبد الله تودع منافسات السباحة أولمبياد باريس - محمد حمدي وإبراهيم كُريم يودعان منافسات البندقية الهوائية أولمبياد باريس - رغم تحقيق رقم قياسي.. ثلاثي الشيش المصري يودع منافسات السيدات أولمبياد باريس - هنا جودة تعتذر بعد الخروج من فردي تنس الطاولة أولمبياد باريس - عمر عصر يتأهل لدور الـ 32 في تنس طاولة.. وتحديد المنافس
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - باحتفال كريستيانو.. محمد السيد إلى ثمن نهائي سلاح المبارزة 14 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - محمد البيلي يودع منافسات تنس الطاولة من دور الـ 64 18 دقيقة | باريس 2024
سبورت: النصر مستعد لدفع 100 مليون يورو من أجل ضم رافينيا 23 دقيقة | ميركاتو
أولمبياد باريس - زوجي التجديف ينتقل لمنافسات الترضية 52 دقيقة | باريس 2024
إيدرسون يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
أولمبياد باريس - لجين عبد الله تودع منافسات السباحة ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - محمد حمدي وإبراهيم كُريم يودعان منافسات البندقية الهوائية ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - رغم تحقيق رقم قياسي.. ثلاثي الشيش المصري يودع منافسات السيدات ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 2 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 3 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (35) - (32) المجر.. انتصار الفراعنة 4 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي