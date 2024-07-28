أولمبياد باريس - لجين عبد الله تودع منافسات السباحة

الأحد، 28 يوليه 2024 - 13:52

كتب : محمد سمير

لجين عبد الله

ودعت لجين عبد الله منافسات سباق 200 متر حرة برياضة السباحة بأولمبياد باريس.

وحققت لجين المركز 24 في الترتيب العام من أصل 31 متسابقة.

وتتأهل أول 16 متسابقة فقط إلى منافسات نصف النهائي.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - محمد حمدي وإبراهيم كُريم يودعان منافسات البندقية الهوائية أولمبياد باريس - رغم تحقيق رقم قياسي.. ثلاثي الشيش المصري يودع منافسات السيدات أولمبياد باريس - هنا جودة تعتذر بعد الخروج من فردي تنس الطاولة أولمبياد باريس - عمر عصر يتأهل لدور الـ 32 في تنس طاولة.. وتحديد المنافس

وأنهت لجين السباق بزمن 2:07:19.

وبذلك يكون قد انتهت منافسات لجين في أولمبياد باريس.

لمعرفة كافة مواعيد البعثة المصرية في أولمبياد باريس ومتابعة النتائج من هنا

من هي لجين عبد الله

مواليد 23 نوفمبر 2004.

لعبت لنادي 6 أكتوبر قبل أن تنتقل إلى الصيد في 2021 في صفقة انتقال حر.

هي الأخت الصغرى في عائلتها بعد ياسمين -29 سنة- وكريم -22 سنة- ولعب أشقائها السباحة قبل التوقف بسبب الثانوية العامة.

كسرت لجين حاجز الثانوية العامة وأصرت على الاستمرار عكس أشقائها بدعم من والديها.

ظهر اسم لجين ضمن المتأهلين إلى أولمبياد باريس بصورة مفاجئة للمتابعين بعد إعلان مواقع التواصل الاجتماعي من قبل تأهل مروان القماش وفريدة عثمان من السباحة.

تقدمت بشكوى رسمية ضد نادي الصيد بسبب ما أوضحت أنه تعنت وحرمانها من المشاركة في البطولات بشهر سبتمبر الماضي بجانب عدم حصولها على مستحقاتها المالية وهو ما نفاه النادي ببيان رسمي عن طريق عبد الله غراب رئيس النادي.

كشف عبد الله غراب رئيس نادي الصيد وقتها أن لجين كانت بدون تعاقد في موسمها الأول ولكن بسبب نتائجها المميزة تم إبرام تعاقد معها في يوليو 2022.

حققت ذهبية منافسات 200 متر حرة في دورة الألعاب الإفريقيا بغانا.

تعرف على قصص جميع لاعبي البعثة المصرية من هنا

أولمبياد باريس لجين عبد الله السباحة
نرشح لكم
أولمبياد باريس - باحتفال كريستيانو.. محمد السيد إلى ثمن نهائي سلاح المبارزة أولمبياد باريس - محمد البيلي يودع منافسات تنس الطاولة من دور الـ 64 أولمبياد باريس - زوجي التجديف ينتقل لمنافسات الترضية أولمبياد باريس - محمد حمدي وإبراهيم كُريم يودعان منافسات البندقية الهوائية أولمبياد باريس - رغم تحقيق رقم قياسي.. ثلاثي الشيش المصري يودع منافسات السيدات أولمبياد باريس - هنا جودة تعتذر بعد الخروج من فردي تنس الطاولة أولمبياد باريس - عمر عصر يتأهل لدور الـ 32 في تنس طاولة.. وتحديد المنافس أولمبياد باريس - ريماس خليل ومي مجدي تودعن منافسات رماية بندقية هوائية
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - باحتفال كريستيانو.. محمد السيد إلى ثمن نهائي سلاح المبارزة 15 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - محمد البيلي يودع منافسات تنس الطاولة من دور الـ 64 19 دقيقة | باريس 2024
سبورت: النصر مستعد لدفع 100 مليون يورو من أجل ضم رافينيا 23 دقيقة | ميركاتو
أولمبياد باريس - زوجي التجديف ينتقل لمنافسات الترضية 52 دقيقة | باريس 2024
إيدرسون يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
أولمبياد باريس - لجين عبد الله تودع منافسات السباحة ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - محمد حمدي وإبراهيم كُريم يودعان منافسات البندقية الهوائية ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - رغم تحقيق رقم قياسي.. ثلاثي الشيش المصري يودع منافسات السيدات ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أولمبياد باريس - منافسات البعثة المصرية.. خسارة فرصة حصد البرونزية وانتصار القدم واليد 2 صنداونز يكبد الهلال السعودي هزيمة تاريخية 3 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (35) - (32) المجر.. انتصار الفراعنة 4 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي