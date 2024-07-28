أولمبياد باريس - لجين عبد الله تودع منافسات السباحة

ودعت لجين عبد الله منافسات سباق 200 متر حرة برياضة السباحة بأولمبياد باريس.

وحققت لجين المركز 24 في الترتيب العام من أصل 31 متسابقة.

وتتأهل أول 16 متسابقة فقط إلى منافسات نصف النهائي.

وأنهت لجين السباق بزمن 2:07:19.

وبذلك يكون قد انتهت منافسات لجين في أولمبياد باريس.

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من هي لجين عبد الله

مواليد 23 نوفمبر 2004.

لعبت لنادي 6 أكتوبر قبل أن تنتقل إلى الصيد في 2021 في صفقة انتقال حر.

هي الأخت الصغرى في عائلتها بعد ياسمين -29 سنة- وكريم -22 سنة- ولعب أشقائها السباحة قبل التوقف بسبب الثانوية العامة.

كسرت لجين حاجز الثانوية العامة وأصرت على الاستمرار عكس أشقائها بدعم من والديها.

ظهر اسم لجين ضمن المتأهلين إلى أولمبياد باريس بصورة مفاجئة للمتابعين بعد إعلان مواقع التواصل الاجتماعي من قبل تأهل مروان القماش وفريدة عثمان من السباحة.

تقدمت بشكوى رسمية ضد نادي الصيد بسبب ما أوضحت أنه تعنت وحرمانها من المشاركة في البطولات بشهر سبتمبر الماضي بجانب عدم حصولها على مستحقاتها المالية وهو ما نفاه النادي ببيان رسمي عن طريق عبد الله غراب رئيس النادي.

كشف عبد الله غراب رئيس نادي الصيد وقتها أن لجين كانت بدون تعاقد في موسمها الأول ولكن بسبب نتائجها المميزة تم إبرام تعاقد معها في يوليو 2022.

حققت ذهبية منافسات 200 متر حرة في دورة الألعاب الإفريقيا بغانا.

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