أولمبياد باريس - كرة طائرة شاطئية.. سيدات مصر يخسرن من البرازيل 2-0
الأحد، 28 يوليه 2024 - 17:52
كتب : FilGoal
خسرت سيدات مصر في الكرة الطائرة الشاطئية من البرازيل في منافسات أولمبياد باريس 2024.
ومثّل منتخب مصر للكرة الشاطئية كل من: دعاء غباشي ومروة مجدي.
وانتصرت البرازيل بنتيجة 2-0 بمجموعتين 21-14 و21-19.
ويتواجد منتخب مصر مع إيطاليا وإسبانيا والبرازيل في نفس المجموعة.
وستلتقي سيدات مصر مع إيطاليا في الجولة الثانية يوم الثلاثاء في الثانية عشر ظهرا.
من هي دعاء غباشي؟
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