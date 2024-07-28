أولمبياد باريس - كرة طائرة شاطئية.. سيدات مصر يخسرن من البرازيل 2-0

مواليد 8 نوفمبر 1996، تلعب الكرة الطائرة داخل الصالة والشاطئية، وتلعب للنادي الأهلي حاليا، بدأت مشوارها في نادي دلفي بالإسكندرية وتركته بعمر 11 عاما.

كانت لديها واقعة شهيرة بترك دلفي بعمر 11 عاما تضامنا مع المدير الفني الذي رحل بسبب أزمة مع النادي.

انتقلت إلى نادي الإنتاج الحربي بعمر 14 عاما وتركت محافظتها البحيرة، لتسكن بفندق القوات المسلحة التابع للنادي.

شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد الفشل في التأهل لأولمبياد طوكيو بالكرة الطائرة الشاطئية لأسباب تراها غير رياضية بسبب التحيز لمنتخب المغرب صاحب الأرض في بطولة إفريقيا، وحرمان مصر من التأهل للنهائي بسبب أزمة كورونا.

تحفزت بعد الحرمان من التأهل لأولمبياد طوكيو رفقة زميلتها فريدة العسقلاني، وأنشأت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل طموح التأهل لباريس وهو ما حققته بالفعل بعد 3 سنوات بالفوز ببطولة إفريقيا.

ترى أن مشكلتها الأكبر هي التفكير الزائد عن اللزوم في المباريات الكبرى، مما يجعلها لا تنام بشكل جيد قبل المواجهات القوية والمصيرية.

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