أولمبياد باريس - كرة طائرة شاطئية.. سيدات مصر يخسرن من البرازيل 2-0

الأحد، 28 يوليه 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

دعاء غباشي- مروة مجدي - طائرة شاطئية

خسرت سيدات مصر في الكرة الطائرة الشاطئية من البرازيل في منافسات أولمبياد باريس 2024.

ومثّل منتخب مصر للكرة الشاطئية كل من: دعاء غباشي ومروة مجدي.

وانتصرت البرازيل بنتيجة 2-0 بمجموعتين 21-14 و21-19.

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ويتواجد منتخب مصر مع إيطاليا وإسبانيا والبرازيل في نفس المجموعة.

وستلتقي سيدات مصر مع إيطاليا في الجولة الثانية يوم الثلاثاء في الثانية عشر ظهرا.

من هي دعاء غباشي؟

مواليد 8 نوفمبر 1996، تلعب الكرة الطائرة داخل الصالة والشاطئية، وتلعب للنادي الأهلي حاليا، بدأت مشوارها في نادي دلفي بالإسكندرية وتركته بعمر 11 عاما.

كانت لديها واقعة شهيرة بترك دلفي بعمر 11 عاما تضامنا مع المدير الفني الذي رحل بسبب أزمة مع النادي.

انتقلت إلى نادي الإنتاج الحربي بعمر 14 عاما وتركت محافظتها البحيرة، لتسكن بفندق القوات المسلحة التابع للنادي.

شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد الفشل في التأهل لأولمبياد طوكيو بالكرة الطائرة الشاطئية لأسباب تراها غير رياضية بسبب التحيز لمنتخب المغرب صاحب الأرض في بطولة إفريقيا، وحرمان مصر من التأهل للنهائي بسبب أزمة كورونا.

تحفزت بعد الحرمان من التأهل لأولمبياد طوكيو رفقة زميلتها فريدة العسقلاني، وأنشأت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل طموح التأهل لباريس وهو ما حققته بالفعل بعد 3 سنوات بالفوز ببطولة إفريقيا.

ترى أن مشكلتها الأكبر هي التفكير الزائد عن اللزوم في المباريات الكبرى، مما يجعلها لا تنام بشكل جيد قبل المواجهات القوية والمصيرية.

من هي مروة مجدي؟

مواليد 22 ديسمبر 1997، وتزوجت قبل أولمبياد باريس بشهر تقريبا من محمد إبراهيم حارس مرمى فريق رجال الأهلي لكرة اليد.

سبق لها اللعب مع النادي الأهلي قبل أن ترحل في صيف 2022.

تعرضت لإصابة قوية بخلع في الكتف عام 2019 مما تسبب في غيابها لمدة 4 أشهر عقب الخضوع لعملية جراحية.

أكلتها المفضل "الغُريبة" وتعتاد أكلها في أي وقت دون انتظار موسم معين مثل العيد.

كرة طائرة شاطئية دعاء غباشي مروة مجدي أولمبياد باريس 2024 باريس 2024
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