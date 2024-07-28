أولمبياد باريس - محمد حمدي وإبراهيم كُريم يودعان منافسات البندقية الهوائية

ودع الثنائي المصري محمد حمدي وإبراهيم كُريم تصفيات البندقية الهوائية برياضة الرماية.

ويتأهل من التصفيات أول 8 لاعبين فقط إلى الدور النهائي.

وحقق محمد حمدي المركز 24 بينما إبراهيم كُريم في المركز 39 بالترتيب.

وحصد محمد حمدي 627.8 نقطة، بينما إبراهيم كُريم حقق 625 نقطة.

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من هو محمد حمدي

حمدي هو لاعب رماية متخصص منافسة بندقية ضغط الهواء.

بالإضافة إلى كونه رياضي ناجح، يعمل محمد حمدي أيضا كمصور سينمائي يدرس في المعهد العالي للسينما وحاصل على جائزة UNFPA لصناعة الأفلام عام 2019.

حصل على الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للرماية عام 2023 والتي أقيمت بالقاهرة ليتأهل من خلالها لأولمبياد باريس 2024.

حقق رقما قياسيا باسم مصر وإفريقيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في مدينة غرناطة الإسبانية بعد حصوله على رصيد 629.

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من هو إبراهيم كُريم

متخصص في منافسات الرماية 50 متر من 3 أوضاع مختلفة.

تأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بعد الحصول على الميدالية الذهبية ببطولة إفريقيا.

طموحه خلال الأولمبياد هو الحصول على ميدالية وليس فقط الظهور بشكل مشرف.

خلال كأس العالم الماضي حقق رقما أفضل مما يحققه خلال تدريباته.